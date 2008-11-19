'Aktan'ın ölümü büyük kayıp'

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP İstanbul Milletvekili Gündüz Aktan için yarın saat 10.00'da Dışişleri Bakanlığında, saat 11.00'de de TBMM'de tören düzenlenecek. Aktan'ın cenazi, öğle namazını müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'da toprağa verilecek.



Meclis'te saygı duruşu



TBMM Genel Kurulunda, hayatını kaybeden MHP İstanbul Milletvekili Gündüz Suphi Aktan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar'ın başkanlığında saat 11.00'de toplantı. Başkanvekili Gülpınar, Aktan'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve milletvekillerine de başsağılığı ve sabır diledi. TBMM Genel Kurulunda, daha sonra Aktan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Bahçeli: Değerli bir evladı kaybettik



MHP lideri Devlet Bahçeli, Aktan'ın vefatının ardından, Akay Hastanesi'ne gitti. Yaklaşık

30 dakika hastanede kalan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk milleti değerli bir evladını kaybetmiştir. Türk diplomasisi mümtaz bir mensubunu, MHP değerli bir milletvekilini kaybetmiştir. Üzüntümüz çok büyüktür. Türk milletine, değerli ailesine, Dışişleri camiasına ve MHP mensuplarına başsağlığı diliyorum. Merhum Gündüz Aktan beyefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağolsun."



'Çok büyük bir kayıp'



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Aktan'ın dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gül, Aktan'ın vefatının Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Başbakan Tayyip Erdoğan da, Aktan'ın vefatı nedeniyle telefonla aradığı Bahçeli'ye başsağlığı diledi.



TBMM Başkanı Köksal Toptan da, Bahçeli ve Aktan'ın eşi Ülkü Aktan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca, Bahçeli'ye bir başsağlığı mesajı gönderen Toptan, Aktan'ın, hayatına çok büyük işler sığdırmayı başarmış bir kişi ve herkes için büyük kayıp olduğunu belirtti.



Baykal: Türkiye'nin ona ihtiyacı vardı



CHP lideri Deniz Baykal, Aktan'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Baykal, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bu vefatın çok büyük bir kayıp olduğunu belirterek, "'Türkiyemizin yetiştirdiği çok seçkin değerli bir diplomat ama diplomatlığın ötesinde de çok değerli bir fikir adamı, düşünür, araştırmacı ve inançlarını, anlayışını kararlılıkla takip eden değerli bir siyaset adamı olarak ortaya çıkmıştır. Kendisini en çok ihtiyacımız olan bir dönemde kaybettik" dedi.

Aktan'ın iyi yetişmiş bir aydın, dünyayı bilen ve bu kimliğiyle ülkesine, halkına, toplumuna, tarihine değer veren, saygı gösteren bir insan olduğunu vurgulayan Baykal, Aktan'a büyük değer verdiğini ve saygı duyduğunu, ölümü dolayısıyla büyük bir üzüntü içinde olduğunu ifade etti.



DTP lideri Ahmet Türk ve Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, Bahçeli'ye başsağlığı mesajı gönderdi.