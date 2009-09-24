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Aksüt, Ayşe Özyılmazel ile aşk mı yaşıyor?

Sibel Can'la boşanma davası devam eden Sulhi Aksüt'ün iki aydır Gazeteci Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşadığı iddia edildi.

24 Eylül 2009 03:00

Sibel Can'la boşanma davası devam eden Sulhi Aksüt'ün iki aydır Gazeteci Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Sibel Can'la kocası Sulhi Aksüt arasındaki boşanma davası sürüyor. Bu arada Sulhi Aksüt'ün iki aydır ünlü bir gazeteciyle aşk yaşadığı iddia edildi.

Sulhi Aksüt, Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşıyormuş

İkiliyi "Şarkı Söylemek Lazım" yarışmasında Özyılmazel'le birlikte jüri üyeliği yapan Metin Özülkü'nün tanıştırdığı öğrenildi.

Ayşe Özyılmazel'e "gece 01.00 görüntülendiniz" diye söylendiğinde "röportaj yaptık" diye verdiği cevapla, gazetecileri güldürdü...

Magazintava.com

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