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Politika

Aksu'dan İpsiz Recep bıyığı!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu “imaj” yeniledi. Başbakan Yardımcısı Çiçek, 'İpsiz Recep gibi olmuş' dedi.

13 Mart 2009 02:00

AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu “imaj” yeniledi.

Bıyıklarının ucunu sivrilten Aksu’ya gazeteciler ‘’Bıyıklarınız Adanalı gibi olmuş” dediler. Aksu ise “Benim bıyıklarım gençliğimde, emniyette ve daha sonraki yıllarda böyleydi. Şimdi o günlerdeki gibi değiştirdim. Nasıl yakışmış mı?” diye sordu. Aksu’nun yanında bulunan Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ise “Güzel ama İpsiz Recep gibi olmuş. Böyle bıyıklar İpsiz Recep’te var ” diye espri yaptı.

TRT'de Kadir İnanır oynuyor

Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlık ile tanınan ‘’İpsiz Recep’’ halen TRT’de Kadir İnanır’ın başrolünü oynadığı bir dizi ile ekrana geliyor. 1862’de Rize’nin Portakallık mahallesinde doğan Recep hakkında iki rivayet bulunuyor. Buna göre Recep’e, cesareti gözü pekliği ve ataklığı sayesinde “İpsiz” lakabını verildi. Diğer bir anlatıma göre ise, elinde avucunda olanı herkesle paylaştığı için ‘’İpsiz’’ denildi.

Kurtuluş Savaşı döneminde balıkçı tekneleriyle Kuvay-ı Milliye’ye asker ve silah taşıyan İpsiz Recep, milli mücadelede gösterdiği kahramanlıklardan dolayı yüzbaşı rütbesini aldı. İpsiz Recep 1928’de yakalandığı tifo hastalığından dolayı Karasu’da öldü ve burada defnedildi.

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