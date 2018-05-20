T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aksu'da 2 hektar orman alanı yandı (2) - Yeniden

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki ormanlıkta çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı

20 Mayıs 2018 20:07

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Aksu ilçesindeki ormanlıkta çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık yandı.
Aksu\'ya bağlı Çalkaya Mahallesi\'ndeki ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında yangın başladı. Trafodan kaynaklandığı tahmin edilen yangına, Aksu ve Antalya Büyükşehir belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler ve 50 kişilik personel, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteriyle müdahale etti. Bölgede oturan ve ellerindeki çalılarla yangını söndürmeye çalışanlar, alevlerin evlere sıçrama tehlikesiyle korku yaşadı.
Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 2 hektar ormanlık kül oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süleyman EKİNANTALYA DHAANTALYA AksuYangındaAksuMahallesiTrafodanAntalya BüyükşehirOrman Bölge MüdürlüğüBölgedeYaklaşıkFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24