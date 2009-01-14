'Aksu ünlü 6 şarkısını aslında bende çaldı'

Sezen Aksu'nun 'Neredesiniz,' 'Bebek' ve 'Hani' gibi altı şarkısının bestesinin kendisine ait olduğunu öne süren Recep Aktuğ "Bütün telif parası ona gidiyor, hakkımı alamıyorum" dedi..



Sabah'ın haberine göre: bugüne kadar Ajda Pekkan ve İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlüye vokal yapan Recep Aktuğ, yıllarca beraber çalıştığı Sezen Aksu hakkında ilginç iddialar ortaya attı. Şarkı söylemek dışında beste de yapan 54 yaşındaki sanatçı, Aksu'nun bazı bestelerine kendi imzasını attığını söyledi.



* Sezen Aksu'nun altı bestesinin gerçek sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz...

Evet... 'Küçük Yaz Çiçeği,' 'Bebek' 'Hani' ve 'Neredesiniz' gibi altı şarkısını aslında ben besteledim.



* O zaman sizin bestelerinizden Aksu kazanıyor?

Bazı telif hakları kuruluşlarına yolladığım eserler var. Ancak edisyon şirketleri tarafından Sezen Aksu adına kaydedildiği için ismimiz kabul edilmedi. Bütün para Sezen'e gidiyor.



* Mahkemeye başvurmayacak mısınız?

Uzun iş. Bunun için ne param ne de ekibim var.



* Bana inanmazlar diye mi düşünüyorsunuz? Sesimi yükseltmeye başlamam bana ne kazandıracak? Ekibim yok. Tek tek uğraşmam lazım. Ancak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Asıl önemli olan gönül kırgınlığı. Sezen'in sesi kısık olduğu zaman eşim Gül onun yerine söylüyordu. O günlerin hatırına bu tarz bir şeye girmemesi lazım. Ama yapıyor işte.



* Birçok sanatçı söz konusu Sezen Aksu olunca sessizliğe gömülüp susar... Sezen'in dokunulmazlığı diye bir şey yok aslında. Türkiye şartlarında Sezen olunca işin içinde hemen "Reklam yapıyor" diyecekler. Ben kendi kendime, kendi çapımda, kendi kriterlerime göre kendi payımı almışım. Sezen ile uğraşmaya gerek yok.



"Bir gün Bebek'teki evdeyiz. Evin içi acayip kalabalık. Sıkıldım, gitarımı alıp eşimle tuvalette beste yapmaya başladık. Sezen bu durumu öğrenince evdeki herkesi kovup, piyanonun başına oturarak tuvalette yaptığım besteye şarkı yaptı. 'Neredesiniz' şarkısı böyle çıktı. Ama o dönem askere gittim. Sezen Aksu plak çalışmasında 'Şarkının hepsi benim' dedi. Allah'tan eşim oradaydı da 'O besteyi Recep tuvalette yaptı' dedi. Sezen Aksu ondan sonra ikimizin ismini birlikte yazmaya karar verdi."

