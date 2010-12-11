-AKSU: TERÖR YÖNTEMLERİNİN MİADI DOLMUŞTUR ERBİL (A.A) – 11.12.2010 - Özgür Ayaydın-Mustafa Kerim - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, ''Bölgemizde artık radikal ideolojiler ve terör yöntemlerinin miadı dolmuştur'' dedi. Aksu, Erbil Sami Abdurrahman Parkı'nda düzenlenen Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ile kongreye katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Siyasi partilerin kongrelerini düzenli aralıklarla yapmasının demokrasinin yerleşmesine ve kurumsallaşmasına büyük katkı sunduğunu kaydeden Aksu, ''Iraklı Kürt kardeşlerimizin, akrabalarımızın ve siyasi partilerinin hür iradeleri doğrultusunda örgütlenmeleri insanların ortak ideali olan demokrasi zemininin kuvvetlendiğini göstermektedir'' dedi. Yalnızca ortak bir sınırı değil aynı zamanda ortak bir geçmişi ve kültürel hatırayı paylaştıklarını anlatan Aksu, şöyle konuştu: ''Sizleri Türkiye'nin Irak'a ve Ortadoğu'ya açılan kapısı olarak görmekteyiz, Türkiye de sizin için Avrupa'ya açılan kapıdır. Çağlar boyunca ortak dünya medeniyetine önemli katkılar sunan bir çok medeniyete yurt teşkil eden bereketli Mezopotamya halkasında dost ve kardeş olan iki halk, bir kader birliği içerisindedir. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan bundan bir yıl önce Bağdat'ı ziyaretlerinde, Irak ile ortak bir kalkınma, refah ve huzur havzası yaratmayı taahhüt etmişti. Sözünü ettiğimiz vizyonu hayata geçirme hedefinin IKDP liderliği tarafından paylaşıldığını biliyorum. Bu geleceği kurmak hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirmek için çabalarımızı birleştirmek zorundayız.'' Irak Kürt bölgesinin çok hızlı bir değişim geçirdiğini kaydeden Aksu, ''Değişimin itici güçlerinden biri de dostum muhterem Genel Başkan Mesut Barzani olmuştur. IKDP'nin bu genel kongresinde kendi yönetim yapısını çağımızın gereklerine uyumlu hale getirme kararlığını görüyoruz. Yetişmekte olan gençliğin arzularına geçerli yanıtları vermenin koşulunun, bu tür bir yeniden yapılanmadan geçtiğini kendi deneyimimizden biliyoruz. IKDP, Iraklı Kürt kardeşlerimiz ve Iraklı tüm kardeşlerimizle deneyimlerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu bir keza daha söylemek istiyorum'' diye konuştu. ''Türkiye'den gelen davetliler olarak kendimizi evimizde hissediyoruz'' diyen Aksu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Irak Kürt bölgesi ile önceliklerimiz örtüşmektedir. Ekonomilerimiz birbirini tamamlamaktadır. Ülkemizin bu bölge ile iş hacmi yılda 6 milyar doları aşmıştır. Bölgedeki yabancı şirketlerin yarısından fazlası Türkiye'dendir. Bu da 600 şirket demektir. Erbil Başkonsolosluğumuz, bu yılın mart ayında açılmıştır. Burada 200'ü aşkın Iraklı kardeşimize ücretsiz olarak vize verilmiştir. 1992 yılından bu yana bölgede faaliyet gösteren Işık okullarının, anaokuldan üniversiteye 19 ayrı şubesi bulunmaktadır. Bunlarda 5 bin 500 öğrenci Kürtçe ve İngilizce ile birlikte Türkçe de eğitim almaktadır. Bu yıl 40 milyon yatırımla kurulan rahmetli İhsan Doğramacı Okulu da öğrenci almaya başlamıştır. Bunu memnuniyetle öğrendik. Müteahhitlerimiz bu bölgeye su arıtma tesisi, yollar, havaalanları, bakanlık binaları inşa ediyor. Eğitimcilerimizin burada ortaya koyduğu çaba ayrıca övgüye değerdir. Bu denli canlı seyreden bir işbirliği ancak halktan kaynaklanabilir. Biz nasıl IKDP'nin davetine icabet ettiysek bölge insanının da bize aynı gönül sıcaklığıyla yaklaştığını biliyoruz. Başkan Barzani'nin liderliğindeki Irak Kürt bölgesel yönetiminin ülkemizle olan ilişkilerini derinleştirme, çeşitlendirme ve geliştirmeye katkısını önemsiyoruz. Diğer taraftan bölgemizde artık radikal ideolojiler ve terör yöntemlerinin miadı dolmuştur. Türkiye Iraklı Kürt kardeşleriyle dayanışma içinde olmaya devam edecektir.''