Aksu: Hiçbir esnaf gönüllü olarak kepenk kapatmaz

T24 - AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı ve eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu Diyarbakır, Hakkâri, Van’da esnafların kepenk kapatma eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, “Hiçbiri gönüllü kapatmadı. Hiçbir esnaf gönüllü olarak kepenk kapatmaz. Tehditle şantajla kapatıldı. Halkın kendisinin kapatması mümkün değil. 2002’deki ilk mitingimizde de böyle şeyler düzenlendi. Halkı şehrin dışına çıkartmaya çalışarak AK Parti’nin mitingini sönük göstermek istiyorlar” yorumunu yaptı. Aksu, CHP’nin her partiden iki akil aday seçilerek, Kürt sorunun çözümü için çalışmasına ilişkin olarak, “biz demokratik açılım projesi için tüm siyasi partilerden randevu alarak görüşecektik. Ancak CHP randevu dahi vermedi” diyerek önerinin gayri ciddi olduğunu söyledi. AKP’nin 12 Haziran seçimlerinin ardından anayasa çalışmasına başlanacağını söyleyen Aksu, “başta siyasi partiler olmak üzere, sendikalar, sivil toplum örgütleri, herkes ne hazırladıysa bizim sepete atsın. Oturalım konuşalım” dedi.

Selin Ongun’un sunduğu A Haber’de yayınlanan “Bi sormak lazım” programına katılan AKP milletvekili Abdulkadir Aksu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aksu, CHP’nin “her partiden iki akil adayın Kürt sorunun çözümü için çalışsın” teklifine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Aksu, AKP’nin demokratik açılım projesi kapsamında tüm partileri ziyaret ettiklerini ama CHP’nin randevu dahi vermediği belirterek, “önerinin ciddiyetine bakmak gerek. Biz demokratik açılım projesi için tüm siyasi partilerden randevu alarak görüşecektik. Ancak randevu dahi vermediler. Bizim milli birlik projemiz, yıllardan gelen sorunlara birlikte çözüm bulalım dedik. Bizim böyle bir projemiz var itirazı olan var mı? Bizim terör sorunumuz ve Kürt sorunumuz var. Gizlenmiş, telaffuz edilmemiş. Alevilerin, azınlıkların sorunları var. Emeklinin, işçinin sorunları var. Gelin birlikte çözüm bulalım dedik. Bize “içi boş projeyle geldiler” dediler. Ama zaten biz dolu projeyle gelmedik, öneriyle geldik. Her şeyin çözüm yeri meclistir” dedi. Aksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözlerine ardında durmadığını belirterek, “Teklif götürdüğümüz zaman neden cevap vermediler? Anayasayı götürdüğümüz zaman da ‘AKP, anayasasını dayatmaya geldi’ dediler” yorumunu yaptı.

‘Başbakan, Diyarbakır projesi yarın açıklayacak’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın İstanbul’da Diyarbakır için hazırlanan projeyi açıkladıktan sonra Diyarbakır’a gideceklerini söyleyen Aksu, “her ille ilgili projelerimiz var. Bu dönem bizim ciddi projeleri gerçekleştirme dönemimiz. Ustalık dönemimizde de çok büyük projelerimiz var. Diyarbakır projemiz de Diyarbakırlıları tatmin edecek” dedi.

‘Diyarbakır’da kepenkler zorla kapatıldı’

Aksu, Diyarbakır’da yapılan mitingde esnafın kepenkleri gönüllü olarak kapatılmadığını söyleyerek, “Hayır hiç biri gönüllü kapatılmadı. Hiçbir esnaf gönüllü kapatmaz. Tehditle şantajla kapatıldı. Halkın kendisinin kapatması mümkün değil. 2002’deki ilk mitingimizde de böyle şeyler düzenlendi. Halkı şehrin dışına çıkartmaya çalışarak AKP Parti’nin mitingini sönük göstermek istiyorlar. Diyarbakırlıyım. Temaslarım devam ediyor. Kepenk kapatma eyleminin gönüllü olmadığını düşünmüyorum sadece o partinin sempatizanı 3-5 kişi kapatmış olabilir ama büyük çoğunluk zorla kapattı” dedi.

‘Bazıları bardağın boş tarafını görüyor’

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde TRT GAP televizyonundan Kürtçe yayın yapılması teklifinin o dönemde büyük tepki yarattığını belirten Aksu, “Turgut Özal’ın 20 yıl önce ortaya koyduğu GAP televizyon Kürtçe yayın yapsaydı, buna izin verilseydi, bugün böyle olmazdı. Keşke o zaman yapılsaydı. Biz birçok konuda anadil eğitimin önünü açtık. Bunlar büyük imkanlar” dedi.

Aksu, AKP karşıtlarının bardağın boş tarafını gördüklerini belirterek, “bazılar bardağın dolu tarafını görmüyor, hep boş tarafını görüyor. Üniversitelerde bölümler açtık. Kurs açılmasına izin verildi. Üniversitelerde Arap dili, Süryani dili, Kürt dili bölümleri açıldı. Bunlar tahayyül bile edilemiyordu. Ana dilde propaganda yapılmasına izin verildi. Eskiden bunlara izin verilmiyordu” dedi. AKP’nin 2002 yılında Diyarbakır’da gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında vatandaşların “OHAL’i kaldırın yeter” isteğini vurgulayan Aksu, “bizim yaptıklarımız 5 yıl önce konuşulamıyordu. TRT’de 24 saat Kürtçe yayını düşünebiliyorlar mıydı? Bunları biz yaptık. Çözüm yolunda önemli adımlar attık” dedi.

‘Herkes anayasa çalışmalarını bizim sepete atsın, oturalım konuşalım’

AKP’nin 12 Haziran seçimlerinin ardından yeni anayasa çalışması başlatacağını açıklayan Aksu, Kürt sorunun çözümüne ilişkin olarak BDP ile birlikte yol almalarının imkânsız olduğunu söyleyerek, “Koalisyon şu anda gözükmüyor. Ama bu BDP, ‘kapatılan parti en çok bizim parti’ diye eleştirirken, referandum öncesi bunu zorlaştıracak madde düştü. Suçu siyasi parti işlemiyor, kişiler işliyor. Oy vermediler ve o madde düştü” dedi. Aksu, herkesin kendi anayasa çalışmasını AKP’ye getirerek ortak bir anayasa hazırlanması gerektiğini belirterek, “Etnik bir hava yaratılmadan anayasa hazırlığı da tartışılabilir. Başta siyasi partiler olmak üzere, sendikalar, sivil toplum örgütleri, herkes ne hazırladıysa bizim sepete atsın, oturalım konuşalım” yorumunu dile getirdi.

‘Benim dönemim de sadece Hablemitoğlu cinayeti çözülemedi’

Aksu, kendi İçişleri Bakanlığı döneminde sadece Necip Hablemitoğlu cinayetinin çözülemediğini söyleyerek, “benim vicdanım herkesten beş kat fazla sızlıyor” dedi. Aksu, Hrant Dink cinayetinde devletin elinden gelen her şeyi yaptığını ve faillerin adalete teslim edildiğini belirterek “benim içişleri bakanlığı dönemimde tek çözülemeyen olay Hablemitoğlu cinayetidir. Dink cinayetinin failleri de yakalamış adalete teslim edilmiştir” dedi. El Kaide’nin 2003 yılında İstanbul’da düzenlediği bombalı saldırılar hakkında bilgiler veren Aksu, o dönemde faillerin 24 saatte yakalandığını belirterek yurtdışında birçok polis biriminin Türk polisinden brifing aldığını söyledi. Aksu “Türk polisi dünyada bu olaylarda büyük takdir toplamıştı” dedi. Faili meçhul cinayete kurban gidenlerin ailelerinin devlete olan güvenlerini kaybetmemeleri gerektiğini belirten Aksu, “faili meçhul cinayetlerden acı duyuyorum. Hatta beş misli daha fazla acı duyuyorum. Yıllar geçse de birçok olay aydınlatılıyor. Bakın doğuda ilk defa kazılar yapılıyor” dedi. Dink ailesinin, Hrant Dink suikastını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götüreceğini açıklaması üzerine Aksu, “Biz iç hukukumuza göre her şeyi yaptık. Polisimiz failleri yakaladı, adalete teslim etti. Davası sürüyor ancak süreç bizim dışımıza çıktı artık karar adaletin” yorumunu yaptı.





