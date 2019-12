-AKSU: BİZ DE 12 EYLÜL MAĞDURUYUZ ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, kendisinin ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün 12 Eylül darbesinin ardından askeri hükümet tarafından merkez valiliğine alındığını belirterek, ''Onun için 12 Eylül'ün mağduru bizleriz'' dedi. Aksu, bazı gazetelerde yer alan ''12 Eylül dönemi valilerinin de yargılanması gerektiğine yönelik'' iddialara ilişkin sorularını yanıtladı. Anayasa değişikliğinin dikkate değer çoğunlukla kabul gördüğünü anımsatan Aksu, içlerinde Anayasa değişikliğine karşı çıkanların da bulunduğu bazı çevrelerin milletin kararını yok sayarak, alınan başarıyı gölgelemeye çalıştığını vurguladı. Söz konusu çevrelerin, kendisinin de içinde bulunduğu bazı kişileri ''askeri darbeci'' olarak takdim etmeye çalıştığını ifade eden Aksu, böylece sansasyon yaratmak ve gündeme gelmek istendiğini söyledi. Siyasette başarısız olanların yargı tertibi ile bir yere varmasının mümkün olmadığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aksu, şöyle konuştu: ''Bizler hesabını her an vermeye hazır bir iktidar olduğumuzu her fırsatta ifade etmekteyiz. İddialarda öne çıkarılan isimlerden biri benim, biri de sayın Milli Savunma Bakanımız Vecdi Gönül'dür. Her ikimiz de 12 Eylül öncesinin hükümeti tarafından, ben Rize Valiliğine, sayın Gönül de Ankara Valiliğine atanmıştır. 12 Eylül sonrasında, hemen kısa bir süre sonra o dönemin askeri hükümetinin çıkardığı ilk vali kararnamesi ile ben de sayın Vecdi Gönül de aktif görevden alınarak merkez valiliğine getirildik. Onun için 12 Eylül'ün mağduru bizleriz. Bizim tekrar asli valilik görevine dönüşümüz Şubat 1984'te, o zamanki hükümetin, rahmetli Turgut Özal'ın başında olduğu hükümetin çıkardığı kararname ile olmuştur. Ondan sonra biz tekrar aktif göreve başladık. Türkiye'nin 12 Eylül öncesi şartlarına sürüklenmesinde dahli olanların, bugün başka sıfat ve hüviyetle karalama kampanyaları yürütmeleri ibret vericidir. Ancak halkımızın, aziz milletimizin sağduyusu ve hükümetimizin halka hizmet iradesi, bu türlü karalamalardan asla etkilenmeyecektir.''