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Yaşam

Aksoy: Baykam'a saldırı planlı

Mehmet Çelikel'in, Kars'taki heykelle ilgili yapılan toplantıda bulunduğunu ve saldırının planlı olduğunu söyledi.

19 Nisan 2011 03:00

T24 - Heykeltıraş Mehmet Aksoy, Bedri Baykam'ı bıçakla yaralayan saldırgan Mehmet Çelikel'in, Kars'taki heykelle ilgili yapılan toplantıda bulunduğunu ve saldırının planlı olduğunu söyledi.

Aksoy: Saldırı planlı

Kars’ta yapımı durdurularak, yıkım kararı çıkartılan ve "ucube heykel" tartışmalarına konu olan "İnsanlık Anıtı"nın heykeltıraşı Memhet Aksoy, Baykam’ın olaydan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir heykel yıkımı üzerine yapılan basın toplantısında sanata saldırı olduğunu ifade eden heykeltıraş Aksoy, "Heykel yıkılmak isteniyor. Basın toplantısında konuşma yapan bir arkadaşımız, Dünya Sanatçılar Birliği’nin mesajını getirmiş bize. Onların bu konudaki görüşlerini aktarıyor. Saldırgan geliyor içimize ve daha sonra bıçağı saplıyor. Bence bu çok kasıtlı bir olay. Böyle bir yerin ve günün seçilmesi çok manidar. Bedri de demokrat bir arkadaşımızdır. Bu konuda çok kararlıdır, özgürlükçüdür. Sesini her yerde yükseltir" dedi.


Bedri Baykam’ın her zaman yanlışlıklara dikkat çeken biri olduğu için belki de susturulmak istenmiş olabileceğini iddia eden Mehmet Aksoy şunları söyledi: "Çünkü artık özgür düşünce, sanat, bunlar çok sesini çıkarma gibisinden olmaya başladı. Bunu bir tehdit olarak algılıyorum. Ama çok insanı bıçaklamaları gerekecek. Yani ne yapalım, biz de bu fikirleri söylemek zorundayız. Eğer insan gibi yaşamak istiyorsak bunları söylemek zorundayız."


Saldırının planlı olduğunu ifade eden Aksoy, "Saldırgan, sevgilime laf attı, ondan vurdum’ dese bile ben inanmam buna. Çünkü çok beklemiş, kararlı. Orada onu bir araba bekliyor, yani planlanmış. Umalım ki Bedri arkadaşımız bu işi çok zarar görmeden atlatsın. Durumu da hafif değil, bağırsakları parçalanmış, çok usta bir tetikçiymiş. Nasıl bir memlekete dönüştük anlamak zor" şeklinde konuştu.


Bir basın mensubunun, "Heykelin yıkılmasıyla alakası olabilir mi?" sorusuna ise Aksoy, "Görüyoruz ki kitaplar yazılmadan toplanıyor, yarım, bitmemiş heykel üstünden konuşup heykeli yıkıyoruz. Mahkeme kararlarını beklemeden yapıyoruz üstelik. Her şeyin hali belli. İnsanlar suçsuz yere suçlanabiliyorlar. Biz gerçekten bir demokrat gibi haklarımızı, özgürlük alanlarımızı bilelim. Özgürce yaşayalım" diye cevap verdi.



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