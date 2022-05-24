Aksoy Araştırma: Seçmenin yalnızca yüzde 21'i seçim güvenliği konusunda kaygılı değil

Aksoy Araştırma Şirketi’nin kurucusu Ertan Aksoy son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın önüne giderek gündeme getirmesiyle başlayan "seçim güvenliği" tartışmalarına ilişkin olarak kamuoyu anketlerine yansıyan verileri paylaştı. Buna göre; seçmenin yalnızca yüzde 21'inin seçim güvenliği konusunda kaygılı olmadığı görüldü.

Cumhuriyet'ten Gizay Çelik'e konuşan Aksoy, muhalefet partilerine oy veren seçmenin görece daha fazla seçim güvenliği konusunda endişe taşıdığını belirtti.

Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu kaygı seçmende hali hazırda vardı. Geçtiğimiz aylarda seçim kanununda yapılan değişiklik, özellikle sandık güvenliği ile simgeleşmiş bir isim olan Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi yasaklı hale getirilmesi mevcut kaygıyı daha da büyüttü. Henüz geçen hafta yaptığımız ölçüme göre seçim güvenliği konusunda kaygısı olmadığını belirtenlerin oranı yalnızca yüzde 21,5. Üstelik bu yanıtı verenlerin neredeyse tamamını AKP’li ve MHP’li seçmen oluşturuyor. Kaygı duyduğunu belirtenlerin oranı CHP seçmeninde yüzde 81,3, HDP seçmeninde yüzde 87 ve İYİ Parti seçmeninde yüzde 88 düzeyinde. Yani muhalif partilere oy veren seçmen görece daha fazla bu kaygıyı taşıyor."

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