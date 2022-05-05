Aksoy Araştırma’nın Kurucusu Ertan Aksoy: Cumhur İttifakı, kadrolarını tutmakta zorlanacak

Aksoy Araştırma’nın Kurucusu Ertan Aksoy, önümüzdeki dönemde emekçilerin sesini daha fazla yükselteceğini ifade ederek, “Toplum, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle ülkenin bu hale geldiğini görüyor” dedi. “Eğer seçim ifade ettikleri gibi zamanında yapılırsa ve iktidar bir kış daha görürse MHP’nin baraj sorunu olacak” diyen Aksoy, “Ama ondan daha büyük bir sorunu olacak Cumhur İttifakı’nın… Kadrolarını tutmakta zorlanacaklar. Çünkü oradaki erimeyi gören milletvekillerinin ciddi bir kısmı yollarını ayırmayı tercih edecek” diye konuştu.

Ertan Aksoy, BirGün’den Sercan Meriç’e konuştu. 2018’de başlayan krizin derinleşerek devam ettiğini belirterek, “Benim iddiam ilk seçimde net olarak Türkiye’de iktidarın değişeceğine yönelik” diyen Aksoy, “Bugünkü muhalefet o günün iktidarı olacak. Bunun olmaması için, hayatın olağan akışına aykırı bir şeyin olması lazım. Trend açısından baktığımızda kademe kademe eriyen, aşılan bir iktidar bloku ve seçmen grubu var. Yüzde 30’a kadar gelip, oraya sıkışan, aynı zamanda yüzde 30’un taleplerine, yönlendirmelerine göre de dönüşen iktidar var. Geldiği yer itibariyle dönüştürdüğü tabana dönüşen bir iktidar var” değerlendirmesini aktardı.

Aksoy, iktidarın Ukrayna-Rusya savaşında aldığı tutumun seçmeni olumlu etkilediğini ancak bunun oya dönüşmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 3 isim sıraladı: Hangisi olursa olsun kazanacağını düşünüyorum

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı doğrultusunda da konuşan Aksoy, anketlerdeki verileri kaynak göstererek şunları kaydetti:

“2019 Eylül ayında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ölçümlerde Erdoğan’ın önüne geçti. Bu durumu koruyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş da pandeminin başlamasıyla birlikte, Erdoğan’ın önüne geçti ve o durumu koruyor. Geçen yılki orman yangınlarında iktidarın yönetememesi, muhalefetin yerel yönetimlerdeki performansıyla birlikte Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın önüne geçti ve koruyor. Üçünden hangisi aday olursa, diğer ikisinin de itibar sermayesi ve toplumdaki karşılığı üçüncüsünün de aynı zamanda toplumsal sermayesi olacağı için diğer bütün unsurlar da bir araya geldiğinde, hangisi olursa olsun kazanacağını düşünüyorum.”

“Bugün sokak hareketi iktidarın can simidi gibi sarılacağı bir şey”

“Bugün sokak hareketi iktidarın can simidi gibi sarılacağı bir şey. İktidar bütün bu ekonomik olumsuzluklara karşı dikkati dağıtacak araçlara ihtiyaç duyuyor. Boğaziçi eylemleri haricinde hiçbir alanda istediği kutuplaşmayı da yakalayabilmiş değil. Bu nedenle iktidar sokağı gerçekten arzuluyor. Ama bir taraftan da muhalefetin yükümlülüğü var. Bunun için mitingler son derece önemli. Özellikle bu kadar süre iktidarda kalmış, bütün kamu mekanizmasını ele geçirmiş iktidara karşı sokak hareketleri birçok olumsuzluğa maalesef ki açık” diye konuşan Aksoy, “Buna karşı mitingler ise daha kontrollü bir mekanizma. Bu nedenle Mersin’deki gibi mitinglerin yeniden başlayıp hızlıca devam etmesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Cumhur İttifakı, kadrolarını tutmakta zorlanacak”

“Eğer seçim ifade ettikleri gibi zamanında yapılırsa ve iktidar bir kış daha görürse MHP’nin baraj sorunu olacak” diyen Aksoy, “Ama ondan daha büyük bir sorunu olacak Cumhur İttifakı’nın… Kadrolarını tutmakta zorlanacaklar. Çünkü oradaki erimeyi gören milletvekillerinin ciddi bir kısmı yollarını ayırmayı tercih edecek” diye konuştu.

Aksoy, “Kulis değil ama tamamen analize dayalı” diyerek şunları aktardı:

“Belirli aralıklarda MHP’de ve AKP’de bir milletvekili partisinin aksi yönde görüş açıklayıp disipline sevk ediliyor. Bu deneyimdeki isimlerin, kurdukları cümlenin parti suçu olacağını bilmeme ihtimali yok. Dolayısıyla bunlar bilerek kurulmuş cümleler. Kaçış rampasına kendilerini atıyorlar aslında."

"HDP’nin kapatılması seçmeninin kararlılığını artırır, başka hiçbir etkisi olmaz”

Aksoy, HDP’ye yönelik kapatma davası ile ilgili olarak da, “HDP’nin seçmeni, Türkiye'nin en siyasi seçmeni. HDP’nin kapatılması da HDP seçmeninin kararlılığını artırır, başka hiçbir etkisi olmaz” görüşünü savundu.