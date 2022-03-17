Aksoy Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti

Aksoy Araştırma'nın anketine göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı açılırken, AKP yüzde 30'un altına gerilemiş durumda.

Aksoy Araştırma, son anket sonucunu açıkladı. Aksoy Araştırma’nın Başkanı Ertan Aksoy'un TELE1’de açıkladığı ankete göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın toplamı yüzde 38,4 olurken, CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı oy oranı yüzde 42'ye ulaştı.

Katılımcılara “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlar şöyle:

AKP yüzde 29,8

CHP yüzde 28,4

İYİ Parti yüzde 13,6

HDP yüzde 9,9

MHP yüzde 8,6

DEVA Partisi yüzde 2,9

Gelecek Partisi yüzde 1

Saadet Partisi yüzde 1