Aksoy Araştırma: Halkın yaklaşık yüzde 70'i geçen sene kurduğu iftar sofrasını bu sene zor hazırlayabileceğini söyledi

Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı (SODEV) ve AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, son anketten vatandaşa sordukları, “Geçen seneki iftar sofrasını bu sene ekonomik olarak ne kadar rahat hazırlarsınız?” sorusunun sonuçlarını paylaştı.

Anket sonuçlarını Cumhuriyet’e değerlendiren Aksoy, “Gelen yanıtlara baktığımızda tablonun düşündüğümüzden de vahim olduğunu görüyoruz. Birlikte inceleyelim” diyerek şu sonuç ve değerlendirmelerini paylaştı:

İftar sofrası kuranların sadece yüzde 15,4’ü zorlanmadan aynı sofrayı kurabileceğini düşünmekte. Şimdi gelin bu zorluğun nedenini resmi rakamlardan da faydalanarak birlikte inceleyelim. Öncelikle araştırmada yurttaşların iftar sofralarında neleri bulundurduğunu ölçtük. İftar sofralarında öne çıkan gıdalar aşağıdaki gibi.

Yukarıdaki kelime bulutunda bulunan her kelime söyleniş sıklığına göre daha büyük veya daha küçük yer almaktadır. Birçok tüketim kalemleri içinde en çok öne çıkanların çorba, hurma, ekmek, pide, zeytin, yoğurt gibi gıda ürünleri olduğunu anlamaktayız. Söylenme sıklığı düşük olan ürünlere kelime bulutunda görselliği bozmamak adına yer verilmemiştir. Şimdi bir de iftar sofralarında bulunan bu gıdaların fiyatlarındaki değişimi TÜİK verileri üzerinden inceleyelim.

Gördüğünüz üzere bu yıl geçen yıla göre iftar sofraları çok daha pahalıya kurulacak. Toplum, sofrada bulunan ürünlerden zeytini yüzde 42, yoğurdu yüzde 51, tavuk etini yüzde 78, makarnayı %89 ve patatesi yüzde 152 daha pahalıya almak zorunda kalacak. Özetle inancının gereğini yerine getirmekte zorlanacak.