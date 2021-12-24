Aksoy Araştırma'dan seçim anketi: AKP ile CHP arasındaki puan farkı 2'nin altına indi

Aksoy Araştırma'nın son seçim anketine göre AKP ile CHP arasındaki puan farkı 2'nin altına indi. Seçim barajı yüzde 7'ye indirilmezse MHP Meclis'e giremiyor.

Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, 'Türkiye Gündemi 2021 51. Hafta' araştırmasının sonuçlarını TELE 1'de açıkladı. Merdan Yanardağ'ın sunduğu '5. Boyut' programına konuk olan Ertan Aksoy araştırmanın yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yapıldığını söyledi.

“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna gelen yanıtları paylaşan Aksoy, “Kararsızlar dağıtılmadan verilen yanıtlara göre AKP, yüzde 26.7’de kalıyor. CHP ise ikinci sırada 24,5 ile yer alıyor. HDP ise 9,2. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise hata payının yüzde 3 oluşu göz önünde bulundurularak CHP’nin oyu yüzde 28,7’ye yükseliyor" dedi.

Puan farkı 2'nin altına düştü

Aksoy "Çok uzak olmayan bir geçmişte iki parti arasındaki farkın iki kata yakın olduğunu görüyorduk. Bu yüzde 2’ye kadar geriledi. Yüzde 2’nin de altına düştüğü oluyor" bilgisini verdi.

Asgari ücret artışı sonrası AKP oylarındaki artış yüzde 0.4 düzeyinde kaldı

Ertan Aksoy, asgari ücretin 4250 TL olarak açıklanmasıyla beraber AKP'de yaşanan oy artışının ise yüzde 0.4 düzeyinde kaldığını açıkladı.

"MHP bütün araştırmalarda baraj yüzde 7’ye çekilmezse baraj altında kalıyor"

Aksoy, "Bu artış seçmeninde somut bir dönüşüm yaratmadı. HDP’nin oyunun ne olacağını seçime çok yakın anlayabiliriz. Muhalif seçmen HDP’ye yükleniyor. HDP’yi barajın üzerinde çok net görebiliriz. MHP bütün araştırmalarda baraj yüzde 7’ye çekilmezse baraj altında kalıyor" ifadesini kullandı.

Aksoy, asgari ücret artışının toplumda nasıl karşılandığına ilişkin olarak da şu bilgileri paylaştı:

"Asgari ücret artışını, ülkenin 4’te 1’i yeterli görüyor. AK Parti ve MHP seçmeninin yanıtlarında da yüzde 42.7’si yeterli yanıtı veriyor. Yüzde 58’i ise yetersiz diyor. AKP ve MHP’lilerin anlattığı kadar, tabanları durumu anlatmıyor. Anketlerde HDP seçmeninin yüzde 90’ı ‘yeterli değil’ dedi. Daha önceki anketlerde ‘gelirimi ya da ekonomi mi kaybetmekten korkuyorum’ yanıtlarında yalnızca HDP seçmeni ekonomi yanıtını vermişti. Geçen yıl aralık ayında sorduğumuz aynı soruya verilen yeterli yanıtı yüzde 15’ti. Bu yıl ise bu oran yüzde 24,8’e çıktı.”

"Sizce DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi hangi ittifakta yer almalıdır?"

Aksoy, “Sizce DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi hangi ittifakta yer almalıdır?” sorusuna yurttaşların verdiği yanıtları şu sözlerle değerlendirdi:

"Yanıtları yalnızca parti üyelerinden değil tüm seçmenden aldık. Bir partiden bir grup koptuğunda düşünüldüğü kadar o partinin tabanını yanında sürükleyemiyor. Koptukları partilerin tabanları da bu partileri pek talep etmiyor. İttifak talebini de talep eder halde değiller. Cumhur İttifakı’na gitsin diyenlerin oranı oldukça düşük. Muhalif blokta bir uyumluluk halinin olduğu görülüyor.”