Aksiyon filmi seyredenler dikkat! Kilo alma ihtimaliniz yüksek

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, aksiyon filmleri seyretmenin kilo alma ihtimalini artırabileceğini gösterdi.

BBCTürkçe'nin haberine göre, bilim insanları daha önce de televizyon seyretmek ile obezite arasındaki ilişkiyi gösteren araştırmalar yapmışlardı. Cornell Üniversitesi'nden bilim insanları ise en çok ne tip televizyon programları izlemenin kilo almaya yol açabileceğini araştırdı.

Sonuçları JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan araştırma, insanların aksiyon filmleri izlerken daha çok "atıştırdıklarını" ortaya koydu.

Aksiyon filmlerinde daha fazla yediler

Bilim insanları son araştırma kapsamında 94 öğrenciye televizyon seyrettikleri sırada çikolata, bisküvi, havuç ve üzüm verdi.

Daha sonra bu öğrencilere 2005 yapımı "The Island" (Ada) adlı aksiyon filmi izletildi.

Öğrencilerin bu filmi izlerken neredeyse iki misli yiyecek tükettikleri, aldıkları kalori miktarının da yüzde 65 arttığı belirlendi.

Ayrıca erkeklerin aksiyon filmi izlerken kadınlardan daha fazla "atıştırdıkları" da ortaya çıktı.

Bilim insanları, televizyon seyretmenin dikkat dağıttığına, insanların bu sırada yemek yerken durmaları gereken noktayı rahatlıkla aştığına dikkat çekti.

Ayrıca doktorlardan aileleri, özellikle aksiyon filmleri gibi fazlasıyla dikkat dağıtan programları izlerken aşırı yemek yememeleri konusunda uyarmaları istendi.