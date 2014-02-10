Akhisar Fırtına'yı dindirdi

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, konuk ettiği Akhisar Belediyespor'a 4-2 mağlup oldu. Trabzonspor ligde 23. hafta sonra ilk kez evinde mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 17 Şubat 2013'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı 3-0 kaybeden bordo mavililer, Akhisar Belediyespor yenilgisi ile 357 gün sonra Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda mağlubiyetle tanıştı.

Akhisar Belediyespor'da Mehmet Akyüz hat trick yaparak maça damgasını vuran kişi oldu. Manisa temsilcisine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Uğur atarken 52, 56, ve 74 dakikada Mehmet Akyüzden gelirken, bordo mavililerin gollerini 27 ve 90. dakikada Olcan Aydın kaydetti.

Bu sonuçla Akhisar Belediyespor puanını 31'e çıkarırken Trabzonspor ise 29 puanda kaldı.

Bordo mavililer, geçen yıl 17 Şubat'ta Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikten sonra, Akhisar Belediyespor karşılaşması öncesine kadar, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde kendi sahasında oynadığı 23 maçta, 17 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi Akhisar Belediyespor karşısında aldığı 4-2'lik yenilgiyle uzun bir aradan sonra evinde maç kaybetmiş oldu.

'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Hamzaoğlu, maça çok iyi başladıklarını belirterek, "Maçta oynamak istediğimiz gibi oynadık. Oyuncularım iyi bir performans sergiledi. Rakibimizin gol aradığı dakikalarda kontraya iyi çıktık. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Özellikle Mehmet Akyüz’ü de tebrik ediyorum. Sezon başında inanarak aldık kendisini. O da yüzümüzü kara çıkartmadı. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzde Bursaspor maçı var oradan da iyi bir sonuç alırız. Aslında 4 gollü bir sonuç beklemiyorduk ama kazanabilirdik diye düşünüyorduk. Yeter ki biz günümüzde olalım kazanırız. Galibiyet sürpriz değil. Bugün günümüzdeydik. Rakibimizde ellerinden geleni yaptılar ama biz yakaladığımız pozisyonları değerlendirdik" dedi.

'Hakemleri rahat bıraksak...'

Hamzaoğlu, hakem kararlarıyla ilgili olarak ise “Sahada tabii ki itirazlarımız oluyor hakemlere, bu çok normal. Sonuçta kazanmak için oynadığınız bir oyun bu. Sahada biz de hatalar yapıyoruz, onlar da yapıyor. Maçlardan sonra genelde hakemlerle ilgili konuşmam. Futbolda bunlar var. Onları mümkün olduğunca rahat bırakırsak daha iyi maçlar yönetecektirler diye düşünüyorum. Bizde gergin oluyoruz ve kenarda bizlerde hata yapıyoruz" dedi.