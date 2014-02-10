Akçay'dan istifa sinyali

Akhisar mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, taraftarın istifa tepkisinin haklı olduğunu, bu konuyu değerlendireceklerini söyledi.

Akçay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, rakibin hızlı silahları ve kontratak oyununa karşı hazırlık yapmalarına rağmen maçı kaybettiklerini vurgulayarak "Hem taraftarımızı üzdük hem de kendi adımıza üzücü bir sonuç elde ettik. İkinci golü yedikten sonra demoralize olan bir oyun anlayışı ile bize yakışmayan bir oyun oynadık. Skor kötü ama adil olmak gerekirse bu skoru bizde yakalayabilirdik ve bizim lehimize de olabilirdi" diye konuştu.

'Taraftarın çağrısına kulak tıkanmaz'

Bir gazetecinin, "Taraftarlar ilk kez sizi istifaya davet etti. Bu konuda hakkındaki düşünceniz nedir" sorusuna Akçay, "Sonuçta taraftar haklıdır ve bu kulüp onların kulübü. Kulak tıkayamazsınız. Değerlendirmeniz gerekir. Biz de değerlendireceğiz" diye cevap verdi.

Akçay, "Taraftarımızın, basının ve çevremizdeki insanların yüksek yoğunluktaki isteği ve tahrik edici arzusu bizi bu sisteme etti. Seyircinin sahaya gelmesinden tutun da insanların daha saldırgan bir takıma sahip olmasını istemeleri de bunda etkili oldu. İster istemez kendi evimizde rotasyona ve riskler almaya yöneltilmiş olduk. Biz bu kadronun, yapısı nedeniyle yardımlaşmaya açık bir kadro olduğunu açıklamamıza rağmen tahrikler, istekler ve değerlendirmeler saldırganlıklar bitmedi. Şu anda herkes gerçekle yüzleşmiş oldu. Bu takım çift forvetli oynayabilir ama savunmasız ve defanssız bir oyun yapısının dışına çıkmamalı. Daha dirençli bir takım yaratılabilir mi? Evet olabilir. Yeni transferlerin gelişinden sonra daha planlı daha organize bir takım geliştirebilir. Kendi evimizdeki yenilgisizlik istatistiğini kaybetmek ayrıca üzücü oldu" dedi.