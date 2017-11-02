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Ekonomi

Aksigorta Başkanı Dinçer: Sigorta sektörünün aktif toplamı 47 milyar lira

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da konuşan Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı ve Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer, Haziran sonuçları itibariyle sektörün aktif toplamının 47

02 Kasım 2017 15:26

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da konuşan Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı ve Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer, Haziran sonuçları itibariyle sektörün aktif toplamının 47.2 milyar lira olduğunu söyledi.
Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, şirket yöneticileriyle birlikte Adana HiltonSA Oteli\'nde basın toplantısı düzenledi. Sigortacılık söktürüyle ilgili konuşan Haluk Dinçer, \"2017 Eylül sonu itibariyle hayat dışı prim üretimi 27.3 milyar lira. Hayat dışındaki üretim geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Haziran sonuçlarına göre sektörün aktif toplamı 47.2 milyar lira. Sigorta sektörünün büyümesi ekonominin büyümesinden, yatırımlardan ve toplumun gelir seviyesinden farklı bir yerde düşünülemez. Bunun yanı sıra bireylerin alışkanlıkları ve bilinci de günden güne artıyor. Ülkemizde sigorta sektörünün gelişim ve büyüme potansiyeli çok yüksek\"dedi.
ADANA RAKAMLARI DÜŞÜK
Adana\'da her 3 evden birinin zorunlu deprem sigortası ve her 4 taşıttan birinin kasko güvencesinde olduğunu anlatan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ise, \"Bu oranların yükselmesi gerekiyor. Bu konuda çalışıyoruz. Müşteriyi tanıyan ve anlayan şirket olma hedefiyle çaba gösteriyoruz. 2017 Aksigorta\'nın hamle yılıydı. 2018 ve sonrasında bu hamle çok hızlı devam edecek. geleceği çok berrak görüyoruz\" dedi.

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