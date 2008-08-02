Aksesuar seçimine dikkat!

Farkında olmasa da herkesin bir dekorasyon stili vardır. Hayattaki deneyimleriniz, sevdikleriniz ve sevmedikleriniz, zevklerinizi şekillendirir. Okuduklarınız, seyahat ettiğiniz yerler, kimlerden etkilendiğiniz size dekorasyon tarzınız hakkında ipuçlarını verebilir.

Aksesuarlar mekânlara doku katmanın bir başka yoludur. Görsel ve dokunsal olarak farklı dokularda aksesuarlar seçmek yaşam alanlarınıza ilginçlik katacaktır.

Aksesuarlarla dekore ederken içinizdeki “yaratıcı siz”i özgür bırakın. Sahip olduğunuz obje ve mekânlara farklı bir gözle bakarak alışılagelmiş sınırların dışına çıkabilir, ilgi çekici mekânlar yaratabilirsiniz.

Aksesuarlarla dekore ederken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli noktalardan birisi de aksesuarların renk, boyut ve türüdür. Yaşam alanınızda vurgulamak istediklerinizi düşünün. Eğer bir aksesuarı vurgulamak isterseniz, evinize hakim olan renklerin birbirine zıt tonlar olmasına özen gösterin. Ancak eviniz yeterince küçük ve sıkışıksa çok büyük aksesuarlarla mekânın boğulmasına izin vermeyin. Unutmayın büyük aksesuarlar alanın olduğunda daha küçük görünmesine sebep olur.

Son olarak, aksesuarlar da mekânlara doku katmanın bir başka yoludur. Görsel ve dokunsal olarak farklı dokularda aksesuarlar seçmek yaşam alanlarınıza ilginçlik katacaktır.

Aksesuarlar hakkında ipuçları

● Koyu renk aksesuarlar boş ve büyük alanları olduğundan daha dar ve küçük gösterir.

● Vurgulamak istediğiniz aksesuarları kontrast renklerde seçerek dikkati o noktaya çekebilirsiniz.

● Şeffaf, açık renk aksesuarlar mekânın daha ferah görünmesini sağlar.

● Aynı türdeki aksesuarları bir arada sergileyerek ilgi çekici bir alan oluşturabilirsiniz.

● Farklı dokulardaki aksesuarlarla yaşam alanlarınıza hareket katabilirsiniz.