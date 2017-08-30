"Akşener'in yeni partisi için 4 isim konuşuluyor"

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak genel başkanlığa aday olan ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak "yeni parti" için masada dört ismin bulunduğu iddia edildi. Koray Aydın'ın geçen günlerde yaptığı "Merkez Demokrat Parti ismi üzerinde amblem çalışması var" açıklamasının ise, "nabız yoklama" amaçlı olduğu belirtildi.

Milliyet'te Önder Yılmaz’ın imzasıyla yayınlanan haber şöyle:

Partinin kadın ve gençlere yöneleceği ifade edilirken, özellikle kurulacak yeni partinin gençlik kollarının Mart 2018’de gövde gösterisi yapacağı kaydedildi. İl ve ilçe gençlik kongrelerinin ardından gençlik kollarına genel başkan seçilmesi hedefleniyor. MHP’nin büyük kurultayını yapacağı sürece denk gelen bu gençlik kurultayında 20 bin kişinin toplanacağı ve gençlik kolları genel başkanının demokratik bir usulle seçileceği vurgulandı.

"3 partiden ciddi oy alınacak"

Yeni parti için anket üstüne anket yapıldığı ve bir seçim olması halinde alınacak oy yüzdesinin ölçülmeye çalışıdığı da dile getirildi. Bugüne kadar sekiz anket yaptırıldığı ve Ak Parti, CHP ve MHP tabanından ciddi oranlarda oy alınacağı sonucuna ulaşıldığı bildirildi. Parti adları arasında 'Milli İrade Partisi' adı da konuşuluyor. Parti tüzüğünde ise, olağanüstü kurultaya gitme kolaylaştırılıyor. Genel başkanın sadece iki dönem seçilmesi öngörülüyor. Muhaliflerin, olaylı kongre sürecinde MHP tüzüğü gereği önlerini tıkayan bu düzenlemeleri, yeni kurulacak parti tüzüğüne taşımaları dikkati çekiyor.

"FETÖ ile uzaktan yakından alakası olmayan isimler yer alacak"

Yeni partinin kurucuları arasında yer alacak isimler de ince elenip sık dokunuyor. Özellikle FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi bulunmayan isimler tercih edilirken, yarıya yakının eski yeni siyasetçilerden, kalan bölümünün de akademisyen, doktor, asker ve iş insanı gibi kesimlerden oluşacağı kaydedildi.