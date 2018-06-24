T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akşener'in oy kullandığı sandıktan Erdoğan birinci çıktı

İSTANBUL, (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 175, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 115, Akşener'e ise 32 oy çıktı

24 Haziran 2018 23:35

İSTANBUL, (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener\'in oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 175, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye 115, Akşener\'e ise 32 oy çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu  Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi\'ndeki 2119 numaralı sandıkta kullandı. Sandıktan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 175,  Muharrem İnce\'ye 115, Meral Akşener\'e 32,  Doğu Perinçek\'e 2,  Selahattin Demirtaş\'a ise 2 oy çıktı. Sandıktan 3 de geçersiz oy çıktı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA İYİ Parti Genel BaşkanıCumhurbaşkanıMeral AkşenerCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCHPMuharremAkşenerParti Genel BaşkanıHacı Sabancı Anadolu LisesiSandıktan Cumhurbaşkanı ErdoğanPerinçekDemirtaşSandıktan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24