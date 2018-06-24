Akşener'in oy kullandığı sandıktan Erdoğan birinci çıktı

İSTANBUL, (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener\'in oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 175, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye 115, Akşener\'e ise 32 oy çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi\'ndeki 2119 numaralı sandıkta kullandı. Sandıktan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 175, Muharrem İnce\'ye 115, Meral Akşener\'e 32, Doğu Perinçek\'e 2, Selahattin Demirtaş\'a ise 2 oy çıktı. Sandıktan 3 de geçersiz oy çıktı.