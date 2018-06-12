Akşener'in mitinginde saldırıya uğrayan şehit yakını: Davacı olacağım

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde dün miting yapan İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener\'e, \"Keşke saraydan önce terör sorununu çözeceğinizi anlatsaydınız\" dedikten sonra kalabalığın saldırı girşiminde bulunduğu Salih Ünsal (33), \"Şehit yakını olduğumu söylememe rağmen beni darbettiler. Meral Akşener ve beni darbedenlerden davacı olacağım\" dedi.

İYİ Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, dün, Mevlana Caddesi\'nde partisinin Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Mitingin sonuna doğru şehit yakını olduğunu söyleyen Salih Ünsal, \"Bu ülkenin ekonomik sorunundan daha önemli sorunu, terör sorunu. Keşke saraydan önce terör sorununu çözeceğinizi anlatsaydınız bu ülkede\" dedi. Ünsal\'ın bu sözlerine Akşener, \"Ben terör sorununu çözdüm oğlum, çözdüm. Bak şimdi sizin patron, beni nelerle suçluyor bir bilsen. Çözdüğüm için nelerle suçluyor. Habur rezaletini ben yapmadım. Çadır mahkemesi açmadım. Barzani\'yi öpmedim. Megri megri ağlamadım ve Oslo\'da cıvık cıvık konuşmadım. Peşmerge geçerken 2 günde, 29 Ekim\'de davulla zurnayla peşmergeyi bu ülkeden ben geçirmedim\" yanıtını verdi.

Akşener, bunları söylerken, kalabalık Ünsal\'a saldırı girişiminde bulundu. Akşener, kalabalığı \"Bir şey yapmayın. Herhangi bir şey yapmayın; soru sordu, cevap verdik\" diyerek uyardı. Ünsal ise olaya müdahale eden polis tarafından uzaklaştırdı.

Şoförlük yapan Salih Ünsal, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AKTAŞ\'IN YAKINIYMIŞ

Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde, 2016 yılında düzenlenen \'Bayrak 12 Operasyonu\' sırasında, operatörlüğünü yaptığı iş makinesine PKK\'lı teröristlerce yapılan roketli saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adem Aktaş\'ın yakını olduğunu söyleyen Ünsal, miting alanında yaşadıklarını anlattı. 1 ay öncesine kadar Meral Akşener\'e oy vermeyi düşündüğünü belirten Ünsal, mitinglerinde terörle mücadeleden bahsetmemesi ve Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle fikrinin değiştiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"O açıklamasından dolayı bütün cumhurbaşkanı adaylarının konuşmalarını takip ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı\'mız, çıkıyor; meydanlarda terörden bahsediyor. Terörü nasıl yok edeceğimizi, Sincar\'a, Kandil\'e gireceğimizden bahsediyor. Ülkücü hareketten gelmiş bir aday olarak senin ilk önce bırak ekonomiden, saraydan bahsetmeyi terör sorununu çözmekten bahsetmen lazım. Terörü yok etmemiz için gereken projeleri millete sunmanız lazım. Böyle yapmıyor işte. Demirtaş\'ın özgürlüğünden bahsediyor. Daha dün \'Başkan Apo\'nun heykelini dikeceğiz\' diyen birinin, 6- 7 Ekim olaylarında sokak çağrısı yaparak 50\'den fazla insanımızı ve katledilen, kafası taşlarla sopalarla ezilen Yasin Börü kardeşimizin, Kürt kardeşimizin katillerinin sen nasıl savunuculuğunu yaparsın? Nasıl hapishaneden çıkmasını istersin?\"

\'BUNLARDAN DAVACIYIM\'

Darp raporu aldığını belirten Salih Ünsal, Merak Akşener\'e tepki gösterince kalabalığın saldırısına uğradığını dile getirerek, \"Miting bitmek üzereydi ve bir anda kendimi kaybedip, şehit yakını olarak \'Bu ülkede ekonomi sorunundan daha önemlisi terör sorunu\' dedim. Tepkimi gösterdikten sonra tam inecekken \'Bana vurmayın\' dedim. Geldiler, küfrettiler, \'Vatan haini\' dediler. \'Beni darbetmeyin, ben şehit yakınıyım\' dedim, dinlemediler. Her biri bir yerden vurmaya başladılar. Kafama, kollarıma, sırtıma vurdular. Polisten yardım istedim. Sağ olsunlar, olay yerinden beni çektiler. O anda polis kardeşlerimize de vurmuşlar. Düşünebiliyor musun, bu ülkenin polisine vuruyorlar\" dedi.

2010\'daki referandum sürecinde yapımı devam eden Çağlayan Adliyesi\'nin inşaatında çalışırken, HDP\'nin miting yaptığını ve o zaman da kaldığı konteynerin penceresine Türk bayrağı astığını anlatan Salih Ünsal, \"Ben şikayetçi olmayacaktım; ancak 2010 yılında referandumda bir HDP mitinginde Türk bayrağı astığım için beni bu kadar linç etmediler. Benim bu zoruma gitti. O yüzden ben bunlardan davacıyım. Ben bu siyasi partinin genel başkanından da davacıyım. Orada beni kim darbettiyse bana kim hakaret ettiyse onlardan da davacıyım. Sonuna kadar hakkımı arayacağım\" diye konuştu.



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