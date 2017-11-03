Akşener'in ilk durağı Anadolu'nun Türklere açılan kapısı Ahlat oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye’yi bayram sofrasında buluşturma’ projesinin ilkini Anadolu’nun Türklere açıldığı kapıdan, Bitlis Ahlat’tan başlattı. Tüm yurdu dolaşacak olan Akşener’in bu gezilerinin konsepti “İYİ Parti dinliyor.”

Partinin tüm yöneticilerinin de hazır bulunduğu gezide ilk durak, Bitlis’te Filistin Parkı oldu. Burada esnafla bir araya gelen Akşener, bir sandalyenin üzerine çıktı ve neden ilk gezisini Ahlat’a yaptığını şöyle anlattı:

“Buraya referandum sırasında da geldik. Ve parti kurarsam buraya gelecek ve ev alacağım dedim. İşte sözümü tuttum, adamın parası yetmedi, evi alamadık ama kiraladık. Söz verdiğim gibi buradayım."

Akşener, "Başka bir partiyle ittifak yapar mısınız” sorusunu “Hayır yapmayız diye bir tavrımız yok” diye yanıtladı.

Artık abiler değil, ablalar lazım

Hürriyet'ten İpek Özbey'in haberine göre daha önce AKP'li olan 31 yaşındaki esnaf Engin Ural şunları söyledi:

“Bize artık abiler, amcalar değil, ablalar lazım.” O sırada parkta biri sesini yükselterek, “Kimse bu memlekete çivi çakmıyor. Her siyasetçi geliyor, vaat veriyor, yalan söylüyor” dedi. Akşener, yanına çağırdığı vatandaşı ikna edip yakasına İYİ Parti rozeti taktı.



Emekli bir öğretmen, “Kürt’üm ama milliyetçi Kürt’üm. Biz vatanperveriz” diyerek, Akşener’in ne söyleyeceğini merak ettiği için buraya geldiğini söyledi. Oradaki esnaftan öğrendiğime göre geçen yıl buraya sadece beş turist gelmiş. Akşener, özellikle fabrika açılması ve turizmin bu bölgede geliştirilmesi konusunda kolları sıvayacaklarını ifade etti. Akşener'in sözleri vatandaşın “Meral abla” diyerek başladığı sorularla kesildi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı da ziyaret etti. Parti kurulalı bir hafta olmasına rağmen, siyasette sövgü dilinin azaldığını, sadece anket şirketi sahiplerinin asabiyetine anlam veremediğini söyledi.



Devlet Bahçeli'ye yanıt

'FETÖ^' iddialarına karşın Akşener, “İnce eledik, sık dokuduk” mesajı verdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin eleştirilerine karşılık “Bahçeli en ağır hakareti kime ederse sonra o en yakın dostu oluyor” dedi.

Meral Akşener’in gezi boyunca ağzından düşürmediği şey, gençlerdi. İlk yapılması gerekenler listesinde gençlere güvensizliği ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Akşener, “Uçuk kaçık da olsa fikir üretmelerine izin vermeliyiz. Gençler fikirlerinden utanmamalı. Dünyanın en büyük şirketlerini gençler kuruyor. Onları özgür bir kafa yapısıyla yetiştirmeliyiz” dedi. Akşener, bu konuşmayı yaparken yanından ayırmadığı isim, Google’daki işini bırakıp gelen Taylan Yıldız’dı. İYİ Parti Genel Başkanı, eğitimde “TEOG olayı bir faciadır” eleştirisi getirdi.



Siyasette birleştirici bir dil kullanacaklarını ifade eden Meral Akşener, daha sonra basın mensupları ve partilileri Ahlat’ta kiraladığı evde misafir edip çay içerek sohbete devam etti.



"Başka partiyle ittiak yapmayız gibi bir tavrımız yok"

Akşener’in diğer konu başlığı kadınlardı. Meral Akşener, kendisinin partide yüzde 30 kadın kotası istediğini ancak erkeklerin buna direndiğini ve yüzde 25’te karar kıldıklarını söyledi. Parmak sallayan siyasetin, kullanılan dilin çocuklar, kadınlar, yaşlılar gibi bütün dezavantajlı gruplar üzerinde inanılmaz bir yansıması olduğunu belirten İyi Parti Lideri, “Artık kimsenin oyu çantada keklik değil. Siyasetçi sandalye değil, ayakkabı eskitecek” dedi.

Son anket sonuçlarına da Akşener “Erdoğan’dan sonra siyasette en çok anket yaptıran şahıs benim” sözleriyle değindi. En önemli mesajlarından biri, parlamenter sisteme dönme hedefiydi:

“Bu seçime katılmak durumundayız. Ancak kazandıktan sonra değiştireceğiz.”



Akşener, “Başka bir partiyle ittifak yapar mısınız” sorusuna da “Hayır yapmayız diye bir tavrımız yok” yanıtını verdi.