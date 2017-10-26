Akşener'in danışmanı: Güneş doğdu, ampulü söndürün

İYİ Parti adıyla parti kuran Meral Akşener'in danışmanı ve Yeniçağ yazarı Murat İde, "Güneş doğdu, ampulü söndürün" dedi. İde, "Olumlu ya da olumsuz.. Kalibresi yüksek mizaha her zaman şapka çıkarırım" ifadesini kullandı.

İde'nin "İYİ' diyelim 'İYİ' olsun..." başlığıyla (26 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Türk siyasetinde yeni bir sayfa açıldı..

Meral Akşener liderliğinde yeni bir parti girdi siyasi hayatımıza; İyi Parti..

Serüvenin pek bilmediğiniz yanları var.. Söz verdiğim gibi, sadece haber boyutuyla gireceğim bu konulara..

Partilerin kuruluş başvurularını genellikle Genel Başkan'ın olmadığı bir heyet yapıyor..

Ancak 'İyi' Parti, 'kötü' bir sürprizle karşılaşmamak için, Genel Başkan düzeyinde önlem aldı..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti kuruluş başvurusu için heyetle bizzat İçişleri Bakanlığı'na gitti..

Elbette sorun çıkarılma ihtimali vardı.. Bu konuda gelen bazı bilgiler vardı.. Ve 'Geri vitesi' olmadığı bilinen bir siyasetçi olan Meral Akşener, duruma vaziyet etti..

Sordum;

-Neden bizzat gittiniz?

Cevap;

-Riske edemezdim.. Aylar süren mücadelede binlerce insanın emeği, özverisi var.. Milyonlarca vatandaşımızın umudu var.. Bir keyfiyetle, hukuk dışı bir tavırla karşılaşsam, orada bir büyük mücadeleyi daha başlatırdım.. O yüzden bizzat orada oldum..

Cümlenin özünde iki kelime var; Sorumluluk ve kararlılık..

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Sonuçta başvuru yapıldı.. Alındı belgesi saat 12.00'de verilecek denildi.. Ve Meral Akşener Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin yolunu tuttu..

Sabah 06.30'da salondaydım.. 08.00'de salonun protokol ve medya alanı hariç tamamı doldu..

10.30'da başlayacak programda, 2.5 saat öncesinden yer kalmadı..

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Salona moralli girdi Meral Akşener.. İlk olarak partinin Kurucular Kurulu tek tek barkovizyona yansıtıldı..

Son tanıtılan kurucu üye, Kurucu Genel Başkan Akşener'di.. "TÜRKİYE İYİ OLACAK" diye başladı konuşmasına..

'İyi' analizler yaptı.. 'İyi' şeyler söyledi.. 'İyi' dileklerde bulundu.. Arada Türkiye'yi uçurumun kıyısına getiren ne kadar aktör varsa hepsine 'İyi' vurdu..

İktidarı 'İyi' uyardı.. FETÖ terör örgütü ile mücadele için 'İyi' söz verdi..

Ve bunları yazarken, sevgili Uğur Fora karşıdan bana seslendi;

'İyi'den, 'Kötü' çıkmaz..

Durdum.. "Bazen sayfalar dolusu yazıyla anlatamayacağını, böyle üç kelimeyle, senden daha 'İyi' anlatırlar" dedim..

-'İyi'den, 'Kötü' çıkmaz..

Sonra o meşhur reklam filmi geldi aklıma.. Hatırlayın, ne diyordu;

-'İyi'ler, mutlaka kazanır..

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"Güneş doğdu, ampulü söndürün"

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Partinin adı ve logosu açıklandığında merakım sosyal medyada esecek zekâ fırtınasıydı..

Olumlu ya da olumsuz.. Kalibresi yüksek mizaha her zaman şapka çıkarırım..

En çok dikkatimi çekenlerden biriydi başlıktaki yorum;

-Güneş doğdu, ampulü söndürün..

Sayısız örneği vardı bu zeka pırıltılarının.. Mesela yol arkadaşım, Bengü Türk'teki Medya Açılımı'nda program ortağım Çiğdem Akdemir'in Twitter'daki yorumu da bunlardan biriydi;

-Senelerce Ampul'e tek ses etmeyenler, Güneş'i ezmeye kalkıyor, öyle mi? İyi iyi.. Bu da iyi..

Bir başka zekâ pırıltısı da yine twitter'daydı.. Diyor ki genç bir adam;

-Parti iyi de çevresi kötü..

Övmüş mü, yermiş mi anlamadım ama haklılık payı var.. Bu kadar kötülerle dolu muhitte, ancak "İyi"ler temiz kalır..

Son bir örnekle bitireyim..

Alttan girip üstten çıkıp, FETÖ'yle bir bağ, bir ilinti bulamayınca, İyi Parti'nin logosundaki Güneş'i, cemaatçilerle meşhur 'Maklube'ye benzetti, AKP trolleri..

Fetöcülükle suçladıkları bir partiyi eleştirirken akıllarına gelen yemek, FETÖ'nün 'Maklubesi' iyi mi..

Eeee, 20 yıl aynı sofrada oturanların aklına, Maklube gelmeyecek de, imam bayıldı mı gelecek?

Gününsözü

Güneş, kötüleri bile aydınlatır.. / Seneca