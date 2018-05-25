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Akşener'in danışmanı frekans paylaştı, TV kanallarına tepki gösterdi; "Görmedim, duymadım" demeyin!

Akşener bugün Kayseri'de konuşacak

25 Mayıs 2018 16:53

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, TV kanallarına tepkili. İde, birçok haber kanalının Akşener'in mitinglerini yayınlamamasının ardından frekans paylaştı. "Görmedim, duymadım demeyin" dedi.

NTV, HaberTürk, CNN Türk, TRT Haber, Kanal D ve Show TV'yi Twitter'dan etiketleyen ve canlı yayın frekansı paylaşan İde, "Akşener bugün saat 14.00'te Kayseri'de konuşacak, yok duymadım, yok görmedim olmasın" diye yazdı.

İde Twitter'dan şunları yazdı:

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