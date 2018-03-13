Akşener'in danışmanı, Erdoğan'a tepkili: Sen yine bozkurt işareti yap, ama önce özür dile!

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı ve Yeniçağ yazarı Murat İde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin Mersin kongresinde ülkücülerin sıklıkla kullandığı bozkurt işareti yapmasına tepki gösterdi. İde, "Bozkurt işareti yapma demiyorum... Yine yap. Ama önce 'Ayağını kaldır, Türk Milliyetçiliği' üzerinden. Ama önce bi çık, Bozkurt'un yol haritasının üzerine bastığın için özür dile" dedi.

İde'nin "Bozkurt yapma demiyorum!" başlığıyla (13 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bozkurt işareti yapma demiyorum.. Yine yap..

Ama önce 'Ayağını kaldır, Türk Milliyetçiliği' üzerinden..

Yapma demiyorum.. Yine yap..

Ama önce bi çık, Bozkurt'un yol haritasının üzerine bastığın için özür dile..

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Bozkurt işareti yapma demiyorum.. Yine yap..

Ama sen yoldan geçerken yapılan Bozkurt işaretini hakaret sayıp gözaltına aldığınız insanlardan bi özür dile..

Yapma demiyorum.. Yine yap..

Ama hakaret olsun diye 'hayvan' göndermesi yaptığın için, Asena'ya, Börteçine'ye bi mahcup ol, bi yüz kızarsın..

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Bozkurt işareti yapma demiyorum.. Yine yap..

Ama, Bozkurt'u, Habur'da, Erbil'de, İmralı'da, Oslo'da, Diyarbakır'da, Dolmabahçe'de bölücülerle tokalaştığın elinle değil, bari diğer elinle yap..

Yapma demiyorum.. Yine yap..

Ama toplantı yaptığın binlerce kişilik salonda, "Bozkurt işareti yaptı diye, 14 yaşındaki evladımızın üzerine korumalarımı salmam yanlıştı" de..

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Bozkurt işareti yapma demiyorum.. Yine yap..

Ama, önce, 'Ne mutlu Türk'üm diyene" tabelalarını, yazılarını yeniden yerine astır..

Yapma dimeyorum, yine yap..

Ama önce çocuklarımız okullarda her sabah 'ANDIMIZ'ı yeniden okuyabilsin..

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Bozkurt işareti yapma demiyorum.. Yine yap..

Ama önce, seçimlerde okumakta beis görmediğin ama ders kitaplarından çıkardığın, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini yeniden ders kitaplarına koydur..

Yapma demiyorum.. Yine yap..

Ama önce, 'Sarışın mavi gözlü Kurt'a ettiğin örtülü hakaretler için özür dile.. Elin adamının bile 'BOZKURT' diye tariflediği Mustafa Kemal'i bi duy, bi anla..

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Bozkurt işareti yapma demiyorum.. Yine yap..

Bugüne kadar hiç demedin, diyemedin.. Allah var, dürüstlüğün takdire şayandı..

Ama önce, gel, 'Korktuğun şey ol, korktukları şey ol, TÜRK ol..'

***

Bunları yaptıktan sonra zaten işarete de gerek kalmaz.. Üç vakte kalmaz, 'Kart Bakışlı' olursun..

O zaman Bozkurt işareti yaptınmıydı, laf etmeye dilim utanır..

Ama benim asıl merakım ne biliyor musunuz? Bilirsiniz, komşudan bir kase tatlı gelse, boş gönderilmez, içine Allah ne verdiyse konup, dolu gönderilirdi..

Şimdi merakla Devlet Bey'in karşı jestini bekliyorum..

Yakın bir geçmişte, "Bu 4 parmak başka bir şey oldu. Bu 4 parmak, 17-25 Erdoğan'ın 4 Bakanı'nı simgeliyor.." diye tanımladığı 'Rabia' işaretini yapıp yapmayacağını merak ediyorum..

Yapmazsa kase "boş" gidecek.. Yaparsa da, bugüne kadar söylediği her şey "boşa" gidecek..

Hayırlısı olsun..