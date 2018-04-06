Akşener'in A Takımı belli oldu; eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın yokluğu dikkat çekti

İyi Parti’de geçen hafta sonu yapılan olağanüstü kongrenin ardından Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu. 10 olan başkan yardımcılığı sayısı 13'e çıktı. Eski yönetimden dört isim yeni divanda yer almadı. Başkanlık Divanı’nda ‘Dahi çocuk’ olarak adlandırılan ve Google'ı bırakıp siyaset için Türkiye'ye gelen Vedat Taylan Yıldız ile iki kez en iyi Merkez Bankası Başkanı ödülünü alan Durmuş Yılmaz’ın yer almaması dikkat çekti.

Akşener, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine eski Hazine Müsteşarı Ayfer Yılmaz'ı getirdi. Yılmaz, partinin kuruluşunun ardından oluşturulan yönetimde Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı iken, Durmuş Yılmaz Ekonomiden Sorumlu isimdi.

O sendikacıya üçlü görev

Kamu-Sen Konfedarasyon başkanlığından istifa ederek İYİ Parti'ye katılan İsmail Koncak, bugünkü görevlendirmeyle Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Daha önceki görevlendirmede insan hakları yoktu.

Yerinde kalanlar

Bugün açıklanan listede Aytun Çıray Genel Sekreter, Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasip olarak görevlerini sürdürecek.

Genel Başkan Yardımcılarından Koray Aydın Teşkilat işlerinden; D. Musavat Dervişoğlu mahalli idarelerden;

Strateji Özdağ'a emanet

Medya ve propagandadan sorumlu genel başkan yardımcısı Ümit Özdağ idi. Medya ve propaganda birbirinden ayrıldı. Bunun yerine Özdağ strateji. iletişim, propaganda ve tanıtımdan sorumlu oldu.

Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise MHP eski Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan getirildi.

İletişim ve teknoloji ayrıldı

Daha önce birlikte yürütülen iletişim ve teknoloji ayrıldı. Bunun yerine Bilim, Sanayi ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Buğra Kavuncu getirildi.

Eğitim, Kültür ve Sanat Genel Başkan Yardımcılığına ise Fatih Şeker geldi.

Bal'ın yeri değişti

Parlamento ve siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Şenol Bal'ın yerini Kazım Ataoğlu alırken; Bal yeni oluşturulan AR-GE’den sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

Sosyal politikalara Sukas

Ahmet Ersagun Yücel sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığından alındı. Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden sorumlu oldu. Sosyal politikalar ise Berna Sukas'a emanet edildi.

İşte gidenler

Hukuk ve Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Erdem ile iletişim ve teknolojiden sorumlu Vedat Taylan Yıldız; Eğitim, Kültür ve Sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Şule Doğan yeni yönetimde yer almadı.