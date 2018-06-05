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Akşener'i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Şahin'in Twitter hesabı askıya alındı

"Bu atkıya seni kurban ederim"

05 Haziran 2018 14:58

Gaziantep mitinginde boynuna kulüp atkısı takan İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i, sosyal medya hesabından "Bu atkıya seni kurban ederim" sözleriyle tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'in Twitter hesabı askıya alındı.

Sputnik'te yer alan habere göre Twitter, Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'in '@HasanSAHINN27' adlı kullanıcı hesabını engelledi.

Akşener, Twitter hesabı üzerinden kendisine hitaben "FETÖ'cü Meral Akşener seni bu atkıya kurban ederim" diyen Şahin'e verdiği yanıtta, "Canımı alacakmış, bekleriz birader bekleriz" demişti.

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Twitter, kullanıcılar için güvenli ortam sağlamak amacıyla bazı durumlarda 'kural ihlali' yapan kullanıcıların hesaplarını askıya alabiliyor.

 

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