T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akşener'den Gaziantepspor Başkanı'na: Canımı alacakmış, bekleriz birader bekleriz

Meral Akşener, Kırıkkale'den Gaziantepspor Başkanı'na cevap verdi

04 Haziran 2018 18:56

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kendisini tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e "Gaziantepspor Başkanı tehdit ediyor beni, canımı alacakmış. Bekleriz, bekleriz" dedi.

Kırıkkale'de konuşan Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Buyur birader buyur. Cumhurbaşkanı adayına FETÖ'cülük iması yapıldığı ama kılın kıpırdatılmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Teröristler geçerken alkış tutan ben miydim? FETÖ terör örgütü liderine bitsin bu hasret, gel diyen ben miyidim? Bu ülke böyle gitmez. Bu ülkede değişimi sağlayacaksınız. "

Ne olmuştu?

Gaziantep Spor Başkanı Hasan Şahin, İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i sosyal medya hesabı üzerinden tehdit etmişti. Şahin, Gaziantep’teki mitinginde Gaziantepspor atkısı takan Akşener için “Seni bu atkıya kurban ederim” derken; eski Gaziantep Milletvekili ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da yaşananlara tepki göstermişti.

ETİKETLER

Meral AkşenerGazianteptehditcevappolemikHasan Şahinbuyur birader

İlgili Video

Akşener'den Gaziantepspor Başkanı'na: Canımı alacakmış, bekleriz birader bekleriz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24