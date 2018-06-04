Akşener'den Gaziantepspor Başkanı'na: Canımı alacakmış, bekleriz birader bekleriz

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kendisini tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e "Gaziantepspor Başkanı tehdit ediyor beni, canımı alacakmış. Bekleriz, bekleriz" dedi.

Kırıkkale'de konuşan Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Buyur birader buyur. Cumhurbaşkanı adayına FETÖ'cülük iması yapıldığı ama kılın kıpırdatılmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Teröristler geçerken alkış tutan ben miydim? FETÖ terör örgütü liderine bitsin bu hasret, gel diyen ben miyidim? Bu ülke böyle gitmez. Bu ülkede değişimi sağlayacaksınız. "

Ne olmuştu?

Gaziantep Spor Başkanı Hasan Şahin, İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i sosyal medya hesabı üzerinden tehdit etmişti. Şahin, Gaziantep’teki mitinginde Gaziantepspor atkısı takan Akşener için “Seni bu atkıya kurban ederim” derken; eski Gaziantep Milletvekili ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da yaşananlara tepki göstermişti.