Akşener'den Yıldırım'a: Bu söze verilecek cevap çok da bizim edebimiz müsaade etmiyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'nin İstandul adayı olarak gösterdiği Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın, "Seçimler siyasi faliyet dedğildir" sözlerine ilişkin olarak, "Bu söze verilecek cevap çok da bizim edebimiz müsaade etmiyor" ifadesini kullandı. "Kendi fikri deyip geçelim ama Anayasa'yı yok saymasını geçemeyiz" diyen Akşener, Yıldırım'ın istifa etmemesini de eleştirerek, "Güçlünün haklı sayıldığı yerde adalet de olmaz, devlet de olmaz. Sayın Yıldırım, çok önemli görevler yaptınız, yaşınız başınız yerinde, listeler teslim edildiğinde sizin itibarınzı açısından umut ediyorum ki Meclis Başkanlığından istifa edersiniz" diye konuştu.

Asgari ücret için hükümete teşekkür eden Akşener, verilen zammın vergilerle geri alındığını söyledi. Akşener, "marım seçimden sonra yeni bir '94 krizi' yaşamayız" dedi.

AKP ve MHP'ye seslenen Akşener, "Buradan sesleniyorum; buyrun 'Asgari ücretten vergi alınmasın' teklifi getirin 'Evet' diyelim" diye konuştu.

Trump'a: Yeni bir dünya kurulur, Türkiye’de bu dünyada yerini bulu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suriye'de Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız" sözlerini sert bir dille eleştiren Akşener, "Amerika'nın oyunlarına itibar edilmemelidir" dedi. "Erdoğan'ın 'Dostum' dediği, maşallah muhalefetten kimse dostu değil, hepimiz düşmanız, Trump dostu, 'Dostum' dediği ABD başkanı Trump'ın Türkiye’nin operasyon ihtimaline ilişkin yaptığı açıklama büyük hadsizlik ve terbiyesizliktir" sözlerini sarf etti. Akşener, Trump'a, "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye’de bu dünyada yerini bulur" diye seslendi.

Akşener'den MHP adayı Refik Kurukız'a tepki: Bozkurt kimseden izin almaz

Öte yandan Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Trabzon belediye başkan adaylarını tanıttığı törende, Cumhur İttifakı'ndan destekleyeceklerini açıkladığı Şalpazarı adayı MHP'li Refik Kurukız'ın, "Bozkurt" işareti yapmak için izin istemesini de eleştirdi. Akşener, "Bozkurt, Ergenekon’dan çıkarken, birilerinden izin mi istedi? Alparslan Türkeş ve Ebulfez Elçibey, Bozkurt işareti yapmak için, birilerinden icazet mi aldı? Afrin yollarında, Kızılelma’ya gidiyoruz diyerek şehadete yürüyen aslanlar, birilerinden izin mi istedi ki, sen izin istiyorsun. Asıl zillet budur. Bozkurt kimseden izin almaz" açıklamasında bulundu.

İyi Parti'nin 7 yeni adayı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 7 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Akşener'in açıkladığı adaylar şöyle:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı - Dr. Cihan Kolik

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı - Dr. Serdar Kaman

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı - Oğuz Şimşek

Kastamonu Belediye Başkanı adayı - Levent Dikmen

Ağrı Belediye Başkanı adayı - Taner Söylemez

Rize Belediye Başkanı adayı - Yakup Özcan

Güneysu Belediye Başkanı adayı - Sefer Özer

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu salonu bize özellikle verdiler dolduramayalım diye. Ama Allah hepinizden razı olsun. Türkiye’nin her yerinden, her hafta toplandınız geldiniz ve bizimle inatlaşmanın ne denli önemli olduğunu gösterdiniz.

"Öyle bir medya duvarıyla karşı karşıyayız ki, birkaç TV dışında sözlerimizi veren yok. Türkiye gerçeği bu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günüydü. Mesleğini hakkıyla yapan tüm basın çalışanlarını kutluyorum. Cumhurbaşkanı son 16 yıldır uyguladığımız reformlar basının özgürlükçü yapıya kavuşmuştur dedi. Şaka gibi. Burası neresi bilmiyorum ama Türkiye olduğunu sanmıyorum.

"İyi Parti bugünlere ambargoları aşarak geldi. Söyleyecek sözü olan ne yapar eder milletine ulaşır. Hakikat er geç ortaya çıkar hak yerini bulur. İYİ Parti cesaretle emekle alın teri ve inançla buralara gelmiştir. Ekranlarda 24 saat bizi gösterin diyecek halimiz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bir yolunu bulur sözümüzü milletimize ulaştırırız.

"İşler iyiye gitmiyor. Bu paketlerin hiçbiri de çözüm olmuyor. Ekonominin dümenindekiler bu işi bilmiyor. Ülkede tarımın hali ortadayken, Ziraat Bankası'nın borazan müteahitlerin, yandaş medyanın, spor kulüplerinin desteklenmesi için kullanılması yazıktır ayıptır günahtır. Spor takımlarına destek için mi yoksa kendi kurdukları takımların milyonlarca dolarlık transferleri için mi bu kaynağı ayırıyorlar bilemiyoruz. İstihdamı, üretimi artırmadıkça her hafta paket açıklamak zorunda kalırsınız. Damat bu işlerden anlamaz ama bunlar seçime kadar zaman kazanılması için yapılan yatırımlardır.

"İnşallah seçimden sonra yeni bir 94 krizi yaşamayız. Türkiye’de 80 milyonluk elektrik faturasını ödeyemeyecek yaklaşık 10 milyon nüfus var. Bir sürü rakam sıralıyorsun ama gerçek bu. Çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretli. Türkiye 2019'a 10 yıldır ürettiği ekonomik problemlerle girildi ve bunun faturası vatandaşımıza kesiliyor. Milletimiz kullandığı su için 5 elektrik ve internet için 7 çeşit vergi ödüyor. Pırlantadan vergi alınmazken kitaptan yüzde 18 vergi alınıyor. Vergi de ve gelir de adalet Türk milletinin mutlaka gözetmesi gereken bir haktır.

"Bugüne kadar yaptığımız çağrılarda asgari ücret zammı gerçekleşti. 24 Haziran seçimlerinden önce, düşmüş kredi ve kredi kartı borçlarını biz devlet olarak satın alacağız dedik. Bize kaynağı nereden bulacaksınız dediler. Bize inanmadılar ama bugün daha küçük çaplı bir işi yapacaklarını açıkladılar. Neymiş, demek ki kaynak bulunabiliyormuş. Buradan uyarıyorum. Kaynağı doğru bulmanız lazım. Kaynağı doğru kullanmak gerekir dedim. Kaynağı doğru kullanmazsanız kaşıkla verir kepçeyle geri alırsınız. Ama iktidarın çarçur politikaları devam ediyor.

Merkez Bankası

"Gün gelir bu haram para kursaklarından sökülür. Çünkü inanıyoruz ki Allah büyüktür. Bu kadar savurgan bir anlayışın ülkemizi getirdiği nokta ortada. Apar topar yapılan düznelemelerle Merkez Bankası'nın karı geri çekildi. Bu devletin ne denli nakit ihtiyacı olmasının kanıtı.

"Dış ticaret verilerini anlatırken de bize yalan söylüyorsunuz. Paramız pul oldu pul. Dışarıdan bir şey alamıyoruz ki, açık bu yüzden azaldı. İhracatımız ve üretimimiz artmış olsa bu rakam çok iyi. Dövizdeki artış nedeniyle ihracak yapamaz olduk. Bu krizin göstergesidir.

"Hasta garantili hastaneler için 12 milyon dolar lira. Bu parayla 3 tane Yavuz Sultan Selim köprüsü yapılabilir. Türkiye ve milletimizin parasını 5 müteahhitte verdiler. Dünya 5'ten büyüktür. Türkiye de bu 5’liden büyüktür. Adalet mi bu. Gün gelir bu haram para kursaklarından sökülür. Apar topar yapılan düzenlemelerle Merkez Bankası'nı kar dağıtımı öne çekildi. İktidar bu parayı seçim çalışmasında kullanacak. Yapmayın, milletimize bunu yapmayın. Madem kriz yok bunu neden yapıyorsunuz diyoruz, size mi soracağız diyorlar. Cumhurbaşkanı cari açık azaldı dedi. Tamam da paramız pul oldu pul. Ben size doğruyu söyleyeyim. Dövizdeki artış nedeniyle ithalat yapamaz hale geldik, cari açık azaldı. Bunu başarı gibi anlatıyorlar. Güçlü bir Türkiye için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. İYİ Parti Türkiye'yi çıkışa götürmek adına sorumluluğunun farkındadır. İnşallah 31 mart bu sorumluluğun tescilleneceği bir tarih olacaktır. Türkiye'yi iyi belediyecilikle buluşturacak adaylarımız yanımızdalar…

Akşener'den ilk kez oy kullanacaklara: İyi Parti size en yakın partidir

"Bu seçimlerde ilk defa oy kullanacak kardeşlerime şunu söylemek isterim, İyi Parti size en yakın partidir. Sosyal medyam da, kapım da size sonuna kadar açık. Genel Başkanlar arasında genellikle takipçi sayısıyla övünüyor ben takip ettiğim kişi sayısıyla övünüyorum. Gelin geleceği beraber kuralım. Bu dediklerimiz hepsi yapılacak. Sizin deyiminizle atın fava bekleyin.

Trump'ın 'Kürt' açıklamasına tepki: hadsizlik ve terbiyesizlik

"AKP'li kardeşlerime sesleniyorum. Hanginiz kendinizi bu makamlarda hayal ediyorsunuz. Bu imkânları nimet görüyorsunuz? Devleti bu kadar ayağa düşürmeyin. Aziz milletim Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına karşı bir kara harekâtı yapılması gerektiğini aylar önce dile getirmiştik. Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen onların da açıkladığı bu operasyon başlamadı. Bölgedeki gelişmeler doğrultusunda yeni değerlendirmeler yapılmış olabilir. Ancak PKK ve uzantılarına dokunulmaması gibi bir ihtimal asla gündeme getirilmemelidir. Amerika'nın oyunlarına itibar edilmemelidir. Erdoğan'ın 'Dostum' dediği, maşallah muhalefetten kimse dostu değil, hepimiz düşmanız, Trump dostu, 'Dostum' dediği ABD başkanı Trump'ın Türkiye’nin operasyon ihtimaline ilişkin yaptığı açıklama büyük hadsizlik ve terbiyesizliktir. ABD Başkanı diyor ki, Kürtlere saldırırlarsa Kürtleri ekonomik olarak mahvedeceğiz. Cumhurbaşkanının dostu Trump'a seslenmek isterim. Türk milleti Kürtlerle değil, teröristlerle mücadele ediyor. Yıllarca Ortadoğu'daki mazlumalar hep Türkiye kucak açmıştır. Türk milleti saldırmaz, katletmez. Herkes kendi tarihine, geçmişine bakacak. Türkiye bölgeye girerse, güvenliğini tehdit eden teröristlere haddini bildirmek için girer. Allah aşkına kanmayın, düşman ilan ettiklerinin isteklerini ertesi gün yerine getiriyorlar. Ortada bir devlet görüşü yok.

"Amerikan başkanına cevap: Yeni bir dünya kurulur, Türkiye’de bu dünyada yerini bulur.

"Fırat'ın doğusuna harekat hazırlığına başlayan Türkiye'ye Trump sosyal medya üzerinden Türkiye kürtlere saldırırsa ekonomisini mahvederiz diyor. Açıklamalar art arda yapılıyor. Aynı günün akşamı Trupm ile Erdoğan telefonda görüşüyor. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ve ekonomik ilişkilerin devam etmesi konuşuluyor. Tarihimize bakalım lütfen. 7 düvele meydan okuyan Mustafa Kemal’den başlayalım. İnönü’nün had bildiren duruşuna bakın, Ecevit’in, Erbakan’ın, Başbuğ Alpslan Türkeş'in Türk milletinin onuru için dik duruşuna örneklerle doludur. Yakışmıyor Sayın Erdoğan. Bu konu seçim malzemesi yapılmayacak kadar hayatidir. Dün akşam yaptığınız konuşmanın ardından Saray'dan yaptığınız açıklamada, Suriye'de kurulacak terör örgütünün kapısının anahtarı Erdoğan tarafından çevrilmiştir. Türk askeri gireceğim dediyse girer. Mehmetçik’in postalın değdiği yerde gül biter. Fırat'ın doğusu batısı demeden girilsin. Terör örgütleri yerle bir edilsin.

"Sanatta kültürde geri kaldık diyor, eğitimdeki niteliksizliği anlatıyor. Bunların sorumlusu kim muhalefet mi. Bunların sorumlusu 16 senedir ülkeyi yöneten AKP yöneticileridir. Uydurma rakamlarla enflasyonu düşük göstermeye çalışsanız da bunların doğru olmadığını biliyoruz. Kombi altta yanıyor, eczacılar ilaç getiremiyor. Millet çektiği sıkıntıya mı, gelen faturaya mı, boş cüzdana mı Damat Berat’a mı inanacağız..

Binali Yıldırım'a: Bu söze verilecek cevap çok da bizim edebimiz müsaade etmiyor

"Seçim bir siyasi faaliyet değil, magazin faaliyeti. Bu söze verilecek cevap çok da bizim edebimiz müsaade etmiyor. Kendi fikri deyip geçelim ama Anayasa'yı yok saymasını geçemeyiz. Güçlünün haklı sayıldığı yerde adalet de olmaz, devlet de olmaz. Anayasa'ya herkes uyacak ki uymak zorundadır. Sayın Yıldırım, çok önemli görevler yaptınız, yaşınız başınız yerinde. Umut ediyorum ki listeler teslime dildiğinde sizin itibarınıza açısından umut ediyorum ki Meclis Başkanlığından istifa edersiniz.

"Eğer ölümüm yaşatacaksa devleti, bu canı koruyan nefse yazıklar olsun"

Her şeyden önce haddinizi bilin, haddinizi. Allah bizi Aziz kıldıklarından eylesin inşallah. Allah kimseyi, öz milletine “illet-zillet” diye hakaretler yağdıracak kadar zelil kılmasın. Allah kimseyi, üç-beş belediye uğruna, milleti birbirine düşman etmeyi göze alacak kadar hırslandırmasın. Bizim siyasette varlık sebebimiz, milletimize hizmet etmektir. Milletin arasına fitne sokarak, milletimizin onuruna, şerefine, izzetine dil uzatarak elde edilecek bir başarı, bizden uzak olsun. Bütün şehirleri, ilçeleri, beldeleri kazanacaksın deseler bile, bir tek AK Partili kardeşimin izzetine dil uzatırsam, dilim kurusun. Bir tek MHP’li kardeşimin izzetine söz edeceğime, varsın İYİ partiye kilit vurulsun!

Küçük Hesaplarınız sizin olsun. Kirli oyunlarınız sizin olsun. Köpürmüş hırslarınız sizin olsun. Eğer ölümüm yaşatacaksa devleti, bu canı koruyan nefse yazıklar olsun.

"Bakın buradan sesleniyorum; Asıl zillet nedir biliyor musunuz? Türk Milleti’nin binlerce yıllık değeri, kıymeti, Bozkurt işareti yapabilmek için, 'Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına alanlardan izin almaktır..' Bozkurt bir siyasi parti sembolü değildir.. Sağcısıyla-solcusuyla, doğusuyla-batısıyla, Büyük Türk Milleti’nin sembolüdür.. Atatürk'ün bastırdığı paradan, cumhuriyetin ilk heykellerine, her yerde izi vardır..

"Bozkurt kimseden izin almaz"

Bozkurt, Ergenekon’dan çıkarken, birilerinden izin mi istedi?

Alparslan Türkeş ve Ebulfez Elçibey, Bozkurt işareti yapmak için, birilerinden icazet mi aldı? Türk Milliyetçilerine şirin görünmek için, seçim otobüsünde eğreti Bozkurt işareti yaparken, o sana sordu mu da, şimdi sen ona soruyorsun? Afrin yollarında, Kızılelma’ya gidiyoruz diyerek şehadete yürüyen aslanlar, birilerinden izin mi istedi ki, sen izin istiyorsun. Asıl zillet budur. Bozkurt kimseden izin almaz...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Trabzon belediye başkan adaylarını tanıttığı törende, Cumhur İttifakı'ndan destekleyeceklerini açıkladığı Şalpazarı adayı MHP'li Refik Kurukız'ın, "Bozkurt" işareti yapmak için izin istemesi dikkatleri çekmişti.

TIKLAYIN - MHP'li Refik Kurukız, bozkurt işareti yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

Yabancılar bu yüzden Mustafa Kemal’e Bozkurt demiştir. Dün, o sarışın mavi gözlü Bozkurt’u doğuran ananın, Zübeyde Hanım’ın vefatının yıldönümüydü. Ruhu şad olsun. Ben, Meral Akşener; AK Partili kardeşlerime sesleniyorum... MHP’li kardeşlerime sesleniyorum... CHP’li kardeşlerime sesleniyorum... Saadet Partili kardeşlerime, Demokrat Partili kardeşlerime, Büyük Birlik Partili kardeşlerime sesleniyorum.. Bozkurt hepimizindir.. Kimseden izin istemeyin... Asıl zillet, özgürlüğün sembolü Bozkurt’un işaretini yapabilmek için, izin istemektir. Bozkurt özgürlüktür, baş eğmemektir, direnmektir. Ve Bozkurt işareti yapmak için, önce Bozkurt'a yakışır bir duruşa sahip olmak gerekir. Bizi biz yapan, o muhteşem değerlerimizin önünde saygıyla eğiliyor, ve diyorum ki; Allah bize yar olsun, Türk’ün özü var olsun."