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MHP'li Refik Kurukız, bozkurt işareti yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

12 Ocak 2019 17:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon belediye başkan adaylarını tanıttı. Törene, Şalpazarı'ndan MHP adına aday gösterilen Refik Kurukız'ın, "Bozkurt" işareti yapmak için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan izin istemesi damga vurdu. Cumhurbaşkanı'yla tokalaşan Kurukız, "Bozkurt işareti yapabilir miyim sayın Cumhurbaşkanım?" dedi... Erdoğan da tebessüm ederek, "Hadi yap bakalım" dedi. MHP adayı Refik Kurukız'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin çıkınca, 'Bozkurt' işareti yaptı. O sırada Erdoğan da Rabia işareti yaptı.

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