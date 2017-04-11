Akşener'den yeni parti açıklaması

MHP'de muhalif kanadın en etkili isimlerinden Meral Akşener, AKP’den 7 Haziran seçimlerinde güçlü bir başbakan yardımcılığı teklifi aldığını söyledi. Akşener ayrıca MHP’nin başına geçerse yüzde 25, kendisi parti kurarsa yüzde 12 buçuk oy potansiyeli olduğunu belirtti. Ayrıca Akşener, anayasa referandumunda yüzde 61.5 oranında evet çıkması halinde siyaseti bırakacağını açıkladı.

KRT’de Çağlar Cilara’nın 'Haber Merkezi' programına konuk olan Akşener, 7 Haziran seçimleri sonrası bakanlık daveti öncesinde dolaylı yoldan güçlü bir başbakan yardımcısı olması yönünde teklif geldiğini söyledi.

Meral Akşener'in sözleri şöyle:

MHP'de kongre zamanlarında bir anket firmasında yüzde 27, bir başka anket firmasında yüzde 32, bir başkasında da yüzde 24 çıkmıştı.

Fakat 2016 Nisan ayında yaptırdığım ankette, yüzde 49,5 oy almış AKP'nin yüzde 8'i bize geldi. Ondan sonra iktidar bütün gücüyle bu kurultayı engellemek için büyük çaba sarf etti.

‘Hayır' dediğiniz zaman ‘hayır'ı sonra ‘evet' ile değiştirme şansınız var. Fakat ‘evet’ çıkarsa bir daha geri getirebilme şansımız yok.

"Evet yüzde 61.5'in üzerinde çıkarsa siyaseti bırakacağım"

Yeni parti mevzusunda Bahçeli’nin artık MHP'nin başından gitmeyeceğine dair bir kanı oluşmaya başladı. Ama şöyle bir meydan okumayla bakıyorum ben duruma; yüzde 12.5 MHP'nin oyu, yüzde 49 AKP'nin oyu. Bu referandumdan yüzde 61.5 AKP ve MHP oyu var. Bu referandumdan ‘evet' çıkmazsa Bahçeli'nin ne yapacağını çok merak ediyorum. Bunu ilk defa burada söylüyorum; yüzde 61.5 çıkarsa ben gereğini yapacağım, siyaseti bırakacağım.

"'Ahiretinizi tehlikeye atmayın' sözü şirktir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği “ahiretinizi tehlikeye atmayın” sözü şirktir. Bu öldüğümüz zaman Cenab-ı Hakk’ın vereceği karardır.