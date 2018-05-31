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Politika

Akşener'den 'Millet İttifakı' liderlerine toplantı çağrısı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı çağrısı yaptı

31 Mayıs 2018 15:22

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, \'Millet İttifakı\'nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı çağrısı yaptı.
Meral Akşener, katıldığı bir radyo programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, Millet İttifakı\'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı önerdi. Akşener, parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceğini söyledi.

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