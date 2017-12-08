Akşener'den MHP'nin önerisine destek

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP'nin gündeme getirdiği seçim barajıyla ilişkin yaptığı açıklamada "barajın yüzde 5 olması gerektiğini" söyledi. Bu taleplerinin parti programında da olduğunu ifade eden Akşener, "barajla ilgili bir sıkıntıları olmadığını" aktardı.

Şırnak ve Cizre'ye gitmek için uçak ile Diyarbakır'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır Havalimanı'nda Kürtçe, Zazaca ve Türkçe, "Baba ocağına hoşgeldiniz", "Hoşgeldiniz Meral bacı", "Hoşgeldiniz Başbakanımız Meral bacımız" yazılı pankartlarla karşılandı.

15 yıl sonra Şırnak

Güneydoğu'daki seçmenin AKP ile HDP arasında tercih yapmak zorunda bırakıldığını dile getiren Akşener, İYİ Parti olarak, güçlü bir alternatif oluşturduklarını aktardı. Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 yıl sonra Şırnak'a gideceğim. 15 yıl öncesi ve bugün arasında ne kadar fark olduğunu çok merak ediyorum. Şırnak'ta pek çok şey yaşandı. Oradaki vatandaşları dinlemek bizim görevimiz.

"Türkiye'de maalesef seçmenin seçenek sayısı iki, biz iyi bir alternatifiz"

Rakebet iyi bir şeydir. Türkiye'de maalesef seçmenin seçenek sayısı ikidir. Doğu da batı da iki seçeneği vardır. Batıya gittiğinizde CHP ile AK Parti arasında tercihe zorlanan bir seçmen kitlesi var, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya geldiğimiz HDP ile AKP arasında tercih yapmak zorunda kalan seçmen kitlesi var. Biz güçlü ve alternatif seçenek oluşturuyoruz. Partimiz dikkatle izlenildiğine inanıyoruz. Türkiye'nin yüzde yüzüne talibiz. Böyle olunca İyi Parti'nin kuvvetli bir seçenek olması seçmene iyi gelecektir.

"Bir milletvekilini hatırlıyorum, bizi lime lime ederdi"

Şöyle anlatayım, Anavatan Partisi, Şırnak'ta iktidarda ise Refah Partisi ile DYP'nin orada milletvekilleri olurdu. O iktidarda bir rahatsızlık olduğu zaman, derdinizin çözülmesiyle ilgili bir problem olduğunda diğer iki millletvekiline gitme durumunuz oluyordu. Bu durum iktidar partisinin seçmene daha iyi davranmasına neden oluyordu. Şırnak milletvekili Salih Yıldırım'ı hatırlıyorum, bizi Meclis'te lime lime ederdi, Şırnak'ın sorunlarıyla ilgili. Şimdi bu kalmadı. Seçmen kutuplaşmasının olduğu yerlerde sizin sorunlarınız yerine daha farklı meselelerin gündeme geldiğini biliyorum."

"İttifak değil, iktifak istiyoruz"

Seçim barajı ve seçim ittifakı konusuna da değinen Akşener, şunları kaydetti:

"Parti programımızıda seçim barajının yüzde 5 olması gerektiği ve bir de 'Türkiye Milletvekili' diye bir kavramı getiriyoruz. Bunun bir dağıtım sistemi var. Hangi şekilde olursa olsun barajı aşamayacak ama belli yerlerde güçlü siyasi alanlar var, onların da Meclis'te temsilini sağlayacak önerimiz var. Ama bugün baktığımızda bizim baraj ile ilgili bir sorunumuz olmadığını, ittifak açısından da biz iktidar diyoruz."

"Benimle iyi geçinin, Diyarbakır'dan aday olurum"

Havalimanı önünde "Baba ocağına hoş geldin" pankartıyla karşılanan Akşener, "Babamın ailesi Yunanistan'a Diyarbakır'dan gitme. Burada Küçükkadı köy ile Büyükkadı köyü var, oradan gitme. Ben bunu yıllardır söylüyorum ama genel başkanlığına yürüyünce o zaman duyuruldu. DYP'de ilk seçildiğim dönemlerde Salim Ensarioğlu'na derdim, benimle iyi geçinin yoksa Diyarbakır'dan aday olurum diye. Babamın tarafı buralıdır" diye konuştu.

Akşener, açıklamasının ardından partililer tarafından davul zurnayla Şırnak'a uğurlandı.

Akşener, Şırnak'taki ilk ziyaretin Cizre ilçesine yapmasının ardından kente giderek, Şırnaklılar'la bir araya gelecek.