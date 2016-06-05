Akşener’den "Merkel yüzüme nasıl bakacak" diyen Erdoğan’a: Putin nasıl bakıyorsa öyle bakacak

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, 'Ermeni Soykırımı' tasarısının Alman Parlamentosu'nda kabul edilmesinin ardından "Merkel benim yüzüme nasıl bakacak" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Akşener, "Putin nasıl bakıyorsa, öyle bakacak. Putin’le de ahbaptılar. Uçak düştü, turizm çöktü" dedi.

Meral Akşener, bugün geldiği Nevşehir'de bir otelde delegelerle bir araya geldi. Akşener, daha sonra Nevşehir Türk Telekom Meydanı’nda düzenlenen mitingde partililere seslendi. Konuşmaya başlamadan önce alanla vatandaşı ayıran barikatların kaldırılmasını isteyen Akşener, “Analardan, bacılardan kimseye zarar gelmez" dedi.

'Başbakan Meral' sloganları arasında konuşan Akşener, "Kurultay, partimizin iç meselesiyken, anlaşıldı ki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin en önemli problemiymiş. Bize bunlar paralelci dediler, ben de 'Biz paralelci değiliz, siz yamuksunuz, yamuk' dedim. Her meydan kadınla, erkekle, gençle doluyor. Allah’ın izni, sizlerin desteğiyle önce sandığı size getireceğiz, sonra da iktidar olacağız" diye konuştu.

Almanya Parlamentosu'nda Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı’nın hazırlıklarının yapıldığının uzun zamandır ortada olduğuna değinen Akşener, sözlerini şeyle sürdürdü:

"Bunu dünya alem duymuşken, Meclis’te milletvekillerinin görevlendirilmesi gerekirken görevlendirilmemesi, iktidar milletvekillerinin oluşturduğu komisyon başkanlarının görevlendirilmemesi, Dışişleri Bakanı’nın başka işlerle uğraştığından buraya mesai harcamaması, zaten yerini ısıtmakla meşgul Başbakan’ın bir gözü Saray’da, bir gözü MYK’da olduğundan hali yok, seçilmiş

Cumhurbaşkanı Afrika’da. Sonuç olarak Türkiye, bir ülke ile daha soykırım suçlusu haline döndüğü bir süreç yaşandı. Sonrasında Cumhurbaşkanı 'Merkel benim yüzüme nasıl bakacak' diye açıklama yaptı. Putin nasıl bakıyorsa, öyle bakacak. Putin’le de ahbaptılar. Uçak düştü, turizm çöktü."

Meral Akşener, konuşmasının sonunda "Eğer verdiğim sözleri yerine getirmezsem saçımı başımı yolun, yolmazsanız namertsiniz. Peşimde olacaksınız. Çünkü, bu ülkeyi biz beraber yöneteceğiz. Yeniden birlikte ayağa kaldıracağız. Allah, bize kibirli olmayı nasip etmesin" ifadelerine yer verdi.