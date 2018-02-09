Akşener'den 'HDP ile ittifak' yorumu: Erdoğan'ın anlaşacağını düşünüyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna, "HDP ile Sayın Erdoğan'ın anlaşacağını düşünüyorum ben ikinci turda" yanıtını verdi. "Gelin sizinle iddiaya girelim" diyen Akşener, "Kendisini tanıyorsam HDP ile sayın Erdoğan anlaşır. Tanıdığımı sanıyorum çünkü Rizeli bir arkadaş ile evliyim" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'taki bir otelde medya temsilcileriyle bir araya gelen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalırsanız HDP ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, HDP ile en derin ahbaplığı, dostluğu işbirliğini yapan şahıs. Türkiye'ye o zaman Abdullah Öcalan ile müzakere yolunu açan kişi. Çözüm sürecini, açılımı, demokratik açılımı, ortaya koyan kişi. En derin, en yakın ilişkileri kuran kişi. Şimdi arkadaşımız HDP ile, PKK ile ahbaplık etmiş, bugün canı istedi milli ve yerli, pür milliyetçi bir dile döndü ve geri kalan herkes HDP ile aynı blokta. Bu doğru bir şey değil. 24 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Açık, içi dışı bir vatandaşım ben. Aday olduğum takdirde sayın Erdoğan ikinci tura kalıyor demektir. Bu güzel bir psikoloji. Bildiğim kadarıyla HDP, CHP adaylarını çıkaracak, saray koalisyonu da sayın Erdoğan'ı aday çıkaracak. Başkaları çıkmadığı takdirde bugün itibariyle 4 adaylı bir yarış gibi görünüyor. Biz ikinci tura kalacağımıza inanıyoruz. Ben böyle dediğim zaman arkadaşlarım bana kızıyor."

"Cumhurbaşkanlığını kaybettiği takdirde dünya yıkılır"

Akşener, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Şu anda farzı mahal konuşuyoruz. Belli mi olur? HDP ile Sayın Erdoğan'ın anlaşacağını düşünüyorum ben ikinci turda. İkinci turda CHP'nin adayı kalıyor Erdoğan'ın karşısında. Gelin sizinle iddiaya girelim, HDP ile sayın Erdoğan anlaşır ben kendisini tanıyorsam. Tanıdığımı sanıyorum çünkü Rizeli bir arkadaş ile evliyim. Samimiyetle söylüyorum siz isteseniz de olmaz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı konusunu Türkiye'nin her meselesinin önünde gördüğünü düşünüyorum. Başka türlü Türkiye'nin bekası ile kendi geleceğini iç içe oluşturmazdı. Sanki cumhurbaşkanlığını kaybettiği takdirde dünya yıkılır gibi bir söylem ve psikoloji görüyorum. Onun için o yolları kendisi daha çabuk aşar."