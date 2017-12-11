Akşener'den Erdoğan'a: Siz bizimle meşgulken Reza uçup gitmiş, yine kandırılmışsınız

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'de Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olduğu davada tanık olmayı kabul ederek ifade veren Reza Zarrab'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve çevresini "kandırdığını" söyledi. Akşener, "Siz bizimle meşgul olurken Reza uçup gitmiş" yorumunu yaptı.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre İyi Parti, olası bir erken seçime katılma hakkını elde etmek amacıyla, kuruluşundan bir buçuk ay sonra ilk kurultayını dün (10 Aralık 2017) yaptı. Akşener, "Mecburiyet nedeniyle tedbir amaçlı" kurultay yaptıklarını vurguladı. Kurultayda yasal işlemin tamamlanması amacıyla partinin faaliyet raporu görüşüldü ve Genel İdare Kurulu üyeleri yeniden seçildi.

"Bizi takip ettiğiniz kadar.."

Akşener açılışta şunları söyledi:

“Hayırsever işadamı olan Reza Bey, bir anda hain, dolandırıcı, CIA ajanı, SAVAMA ajanı haline döndü. Anlaşıldı ki AKP Genel Başkanı ve arkadaşları yine kandırılmışlar. Anladık ki İran’la 80 milyar dolarlık alışveriş yapıyorsunuz. Fakat bu 80 milyar doların İran’a ödenmesi karşılığı 8.5 milyar dolar cebe konmuş. Fakat bu kişinin FBI ile anlaşıp elini kolunu sallayarak gitmesine nasıl göz yumarsınız? Bunun anlamı ülkenin istihbarat teşkilatının lağvolduğudur. Bizi takip ettiğiniz kadar Reza Bey’i takip etmemişsiniz. Her gün birileri gelip ‘Tutuklanacakmışsınız’ diyordu. Siz bizimle meşgul olurken Reza uçup gitmiş."

"Trump reyiz birden sarı şeytan haline döndü"

Akşener, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu ve Erdoğan'a şu ifadelerle seslendi:

"Hani ‘Trump reyiz’ ile Türkiye uçacaktı, kaçacaktı. 'Trump reyiz', birden sarı şeytan haline döndü. İsrail’e ‘Heeyt’ diyen Erdoğan’ın Kürecik’i kapatıp kapatmayacağını bilmek istiyoruz. Sözler önemli değil, tavırlarınızın takipçisi olacağız.”

"15 Temmuz 2018'de erken seçim bekliyorum"

Öte yandan Şırnak ve Cizre'ye yaptığı ziyaret sırasında Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Akşener, hükümet kanadında aksi söylesen de erken seçim beklediğini söyledi ve "Ben 15 Temmuz 2018 tarihinde seçim bekliyorum. 66 ilde teşkilatımız tamamlandı, hızla diğerlerini de tamamlıyoruz" dedi.

Akşener, Ankara kulislerinde 16 Nisan'da yapılan referandumun iptal edilmesinin istendiğine dair konuşmalar yapıldığı iddiasıyla ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Onun mümkün olmadığını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ister, içinden geçirir ama yapmaz. Pişman olduğuna kesinlikle inanıyorum ama iptal edemez. Erken seçim yapar, 15 Temmuz'da…"

"Oy oranı yüzde 13"

Akşener, seçim barajıyla ilgili bir beklentilerinin olmadığını, zaten yüzde 10 barajının üstüne çıkacaklarını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Ben anketleri ciddiye alan ve imkanları ölçüsünde düzenli anket yaptıran bir siyasetçiyim. An itibarıyla 20'ye yakınız, öyle çıkıyor. İlginç olan şu; 13 puan seviyesinde sabit seçmenimiz oluşmuş, yani her şartta bize oy vereceğini söylüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi meselesinde ise işler çok daha ilginç…"

Akşener, devamla şu ifadeyi kullandı: "Çok ilginç işte… 16 yıllık hükümranlık ciddi sarsıntıda…"