Akşener'den Erdoğan'a: Bu millet 'hayır' diyor; inatlaşma (2)

\'SAYIN BAHÇELİ, BİZE TAVSİYE VERECEK MEVKİDE DEĞİL\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Uşak İl Başkanlığı\'nın açılışını yaptıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, İYİ Parti olarak yaptırdıkları anketlerde oy oranlarının yüzde 20.5 çıktığını, bazı büyükşehirlerde de iddialı olduklarını söyledi. Açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'ye tepki gösteren Akşener, şöyle dedi:

\"Seçime süre varken, MHP Genel Başkanı\'nın AK Parti ile işbirliği arayışına girmesi şaşırtıcı. Sayın Bahçeli\'nin ayıpladığım ve yadırgadığım sözleri var. Sayın Bahçeli\'nin İYİ Parti\'yi, HDP ve CHP ile yan yana getiren bir tavsiyesi var. Sayın Bahçeli, bize tavsiye verecek mevkide değil, akıl fikir verecek mevkide değil. Siyasette nezakete, zarafete ihtiyaç var. Bahçeli\'nin bizimle ilgili yorumlar yapmasını doğru bulmuyorum. 70 ilde teşkilatlanma çalışmalarımız sürüyor. Yerel seçimlerde tüm illerde aday göstermeyi hedefliyoruz. Bazı büyükşehirlerde iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Birçok kente talibiz, alabileceğimizi gördüğümüz iller var. İç Ege, Trakya ve Akdeniz sahili merkez sağ seçmenin güçlü olduğu yerler. Bu bölgelerde seçmenin bir bölümü AK Parti\'ye bir bölümü CHP\'ye kaydı çok azıda MHP\'ye. Biz bu şehirlerin tümünde çok iddialıyız.\"

\'SİLAHLI EĞİTİMLER YAPILIYOR, DEDİK; ÇEMKİRDİLER\'

Daha sonra Uşak\'ın Banaz ilçesine geçen ve İYİ Parti İlçe Başkanlığı\'nın açılışına katılan Akşener, burada toplanan halka hitap etti. Akşener, bazı kentlerde silahlı eğitimler yapıldığını söylediğini belirterek, \"Daha önce, \'Bazı şehirlerde silahlı eğitimler yapılıyor, kimin için ne için muhterem?\' dedik. Önüne gelen çemkirdi. Cumhurbaşkanı Danışmanı çemkirdi, Grup Başkan Vekili çemkirdi, hiçbiri \'hayır\' diyemedi\" ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında AK Partili Banaz Belediyesi hoparlörlerinden bir kişinin vefat ilanının anonsunu duyan Akşener, \"Ne yaparsanız yapın, baş edemeyeceksiniz. Ben zaten devam edeceğim, bunlar korkuyorlar o yüzden\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Boğaziçi Üniversitesi hakkında söylediği sözleri hatırlatan Akşener, \"Gitti Boğaziçi Üniversitesi\'ne bağırdı, anlayamadık, yerli mili bulmadı. Olabilir ama ilginç olan, kardeşim senin çocuğunun biri Harvard\'da okudu. Öbürleri gitti, kimisi ABD\'de, İngiltere\'de şu okulda, bu okulda okudu da niye Suudi Arabistan\'a yollamadın? Madem kat sayı problemi yaşadılar, niye Mısır\'da, Suudi Arabistan\'da okumadılar, Harvard\'a gönderdin. Hani yerli milli okuldu da bunları yolladın\" diye konuştu.

CEZAEVİNDEKİ KADINLARLA \'SÜT\' İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cezaevlerinden şikâyetler aldıklarını da belirterek, şunları söyledi:

\"Dün Başkanlık Divanı\'nda konuştuk. Pek çok yerden şikâyet geldi. Hapishanede olan kadınların çocuklarına, annelerden sütlerinin sağılıp, bir araya toplanıp, bu şekilde dağıtıldığına yönelik şikâyetler geldi. Doğruysa takibini yapacağız, engel olacağız. Dinen günah, sütle ilgili ayet var. O annenin bilgisi dışında süt kardeşi yapıyorsunuz. Süt kardeşe nikâh düşmez, yarın birbirini tanımadan sevip evlenirlerse ne olacak? Bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Yaptığınız zulüm yetti artık.\"

Akşener, Uşak\'ın Banaz ilçesindeki programının ardından Afyonkarahisar\'a hareket etti.



Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)



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