Akşener'den Erdoğan'a Akpınar ve Gezen tepkisi: Bir Cumhurbaşkanı sanatçısını hedef göstermez

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP ve MHP'nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın düşmanları olmadığını belirterek CHP ile sınırlı güç birliği yaptıklarını söyledi.

Enflasyon rakamlarıyla oynandığını savunan Akşener, bir örnek vererek, "TÜİK'e göre, 2017 Kasım'ında 45 lira olan etin kilosu, 2018 Kasım'ında ne olmuş biliyor musunuz, 44 lira. Git sor bakalım Hasan abiye, Ayşe ablaya, etin kilosu kaç liraydı, kaç lira olmuş" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çıkışının ardından tiyatro sanatçıları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili de konuşan Akşener, "Cumhurbaşkanı, kendini eleştirenlerin de Cumhurbaşkanıdır. Bir Cumhurbaşkanı, ülkesinin gazetecisini, sanatçısını hedef göstermez" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Meral Akşener, 2019 yılı bütçesini eleştirerek, "Araf Suresi 31'inci ayetinde der ki, 'Yiyiniz içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.' İşte 2019 bütçesinin özeti budur. Bakın, 2019 bütçesinde faiz ödemeleri için ne kadar ayrıldı biliyor musunuz, tam 117 milyar lira. Peki bu bir israf değil mi? Çok şükür; biz sabrı da şükrü de biliriz. Rızkın Allah'tan geldiğini de biliriz. 'Önce millet' deyin, önce milletin cebini düşünün. Yoksa, milletin parasıyla yaptığınız bütçe, size zehir olur, zıkkım olur, haram olur" dedi.

"Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin"

Meral Akşener, Fransa'da sarı yeleklilerin protesto gösterileri üzerinden Türkiye'de yapılan tartışmalara tepki gösterdi. Akşener, "Biz milletin ekmeğinin derdindeyken, onlar karşılıklı tutturmuşlar bir sarı yelek. Biri diyor ki, 'sokağa inin de görelim.' Diğeri diyor ki 'Gelirsem gösteririm.' Biz de diyoruz ki; beyler mutfakta yangın var. Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor ve zaten, kimsenin sokağa indiği de yok. Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin. Çok hevesliyseniz, giyin birer sarı yelek, siz çıkın sokağa. Ama şunu da not edin; biz iyi ve cesur insanlar ayağa kalkarsak, elalemin sarı yeleğiyle değil, Cumhuriyeti kuran irfanın kırmızı beyazıyla ayağa kalkarız" diye konuştu.

Grup toplantısına vatandaşın isyanı damga vurdu

Partisinin grubunda konuşan Meral Akşener, hükümetin ekonomi programını eleştirdiği sırada bir yurttaş konuşmasını bölerek "Küçük işletme sahibiyim. İşletmem kapandı. Şuanda işsizim çok perişanım. Kimseye derdimi anlatamadım. Kimseye sesimi duyuramadım. Cumhurbaşkanına 4 defa mektup yazdım sesimi duyuramadım." diye feryat etti.

Meral Akşener de isyan eden yurttaşın sözlerini dinledikten sonra "Şimdi bu salonda basın mensuplarının huzurunda mektupla dilekçeyle derdinizi iletemediğiniz hem sayın cumhurbaşkanına hem ekabir hükümete şuan da iletmiş oldunuz. Bu bile bizim Meclis'te olmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Enflasyon rakamlarıyla oynuyorlar"

Konuşmasında, Meral Akşener ekonomik krizin derinleştiğini savunarak şöyle konuştu: "Görünen o ki, tüm makyaja rağmen, ekonomik kriz derinleşiyor. Enflasyon rakamlarıyla oynuyorlar. Buna rağmen yüzde 22'nin altına indiremiyorlar. Bakın bir örnek vereyim de, enflasyonu nasıl düşük gösterdiler anlayın. TÜİK'e göre 2017 Kasım'ında 45 lira olan etin kilosu, 2018 Kasım'ında ne olmuş biliyor musunuz, 44 lira. Git sor bakalım Hasan abiye, Ayşe ablaya, etin kilosu kaç liraydı, kaç lira olmuş. AK Parti iktidarının öyküsü budur. Hayatları nasıl değişti bir bakın. Artık o zengin mahallelere taşındılar. Markette poşeti bile parayla satar olmuşlar. Hatta size bir sır vereyim, o 25 kuruşun 15 kuruşunu da bakanlık alıyor. Nereye el atsan elinde kalıyor."

"Türk devleti gireceğim derse, girer"

Meral Akşener, Suriye'de olası bir operasyon hazırlığına ilişkin şöyle konuştu:



"Bayram değil seyran değilken, Trump'ın Türkiye'yi işaret etmesine şüpheyle bakıyoruz. Trump, dün yaptığı açıklamada da, 'Sayın Erdoğan'dan IŞİD'le mücadelede garanti aldığı' mesajını verdi. Şimdi, şunu bir düşünün isterim. ABD Başkanı Trump, 'IŞİD'i yendik, çekiliyoruz' dedi mi, dedi. Peki dün ne dedi, 'Erdoğan IŞİD'i bitirecek' Bu iki açıklama arasındaki fark, kafamızı karıştırıyor. Amerika bu örgüt bitti diye mi çekiliyor, yoksa Türkiye işin taşeronu mu oluyor. Türk Devleti, sonu meçhul işlere girişmemeli. Türkiye, Suriye'de karanlık işlerin içine çekilmek isteniyorsa, dikkat edilmeli. Gidiyorsunuz, güle güle. Fakat giderken, YPG/PKK'ya verdiğiniz ağır silahları, TIR'lar dolusu mühimmat ve askeri malzemenizi de alıp gidin. Aksi bize düşmanlıktır. Artık ciddi olun. Türk devleti gireceğim derse, girer. Seçim malzemesi üretmeyi bırakın da, gereğini yapın. Gereği de bellidir; Kandil ise Kandil, Suriye ise Suriye, Irak ise Irak. Ordumuz girsin ve temizlesin."

"Cumhurbaşkanı, ülkesinin gazetecisini, sanatçısını hedef göstermez"

Meral Akşener, katıldıkları bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için ise, şunları kaydetti:



"Nifak için fırsat kolluyorlar. Kıymetli bir sanatçımızın, bir televizyon ekranındaki yorumundan, 'Beni asacaklar' gibi bir sonuç çıkarıp, nifak üretmek, devlet yönetenlere yakışmaz. Bir Cumhurbaşkanı, kendini eleştirenlerin de Cumhurbaşkanıdır. Bir Cumhurbaşkanı, ülkesinin gazetecisini, sanatçısını hedef göstermez. Savcılık soruşturma açmadan 5 saat önce, 'Bakın şimdi yargıda hesap veriyorlar' diyerek, açık edip, adaleti rencide etmez. Cumhurbaşkanı, milleti birleştirir."

"Cumhur ittifakı, bizim düşmanımız değil"

Meral Akşener, konuşmasının devamında Cumhur ittifakının düşmanları olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlara karşı, şunun altını çizmek isterim; Cumhur ittifakı, bizim düşmanımız değildir. CHP'yle yaptığımız sınırlı güç birliği, toplumsal ayrışmaya karşı bir tedbirdir.Tekraren söylüyorum; Bizim yaptığımız güç birliği, toplumsal ayrışmaya karşı alınmış bir tedbirdir. Bunların üzerinden gerilim üretilmesine izin vermeyiz." (DHA)