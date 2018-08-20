Akşener'den AKP'ye: Uyarıyorum, birlikte girdiğiniz bu oyunda, dünkü ortaklarınızın yeni oyununa dikkat edin!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suudi Arabistan’ın Rakka için yaptığı 100 milyon dolarlık bağışa tepki gösterdi. Akneşer, hükümete de Kral Selman’a verilen Devlet Nişanı’nın iade edilmesi çağrısında bulundu.

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Twitter hesabından açıklama yapan Akşener Suudi Arabistan’a, “Müslüman coğrafyasında yaşanan onca drama sessiz kalıp, YPG terör örgütünün hakimiyetindeki bölgeye 100 milyon dolarlık destek veren Suudi Kralı'na sesleniyorum: Belli ki, Müslüman kanı döken terör örgütüne bu desteği verirken kuldan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?” diyerek tepki gösterdi.

Akşener ayrıca hükümete de seslenerek, “Ak Parti hükûmetini de uyarıyorum: Birlikte girdiğiniz bu oyunda, dünkü ortaklarınızın yeni oyununa dikkat edin. Kral Selman'a verdiğiniz 'Devlet Nişanı'nın iadesini isteyin” dedi.

Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'den alınan bölgelerde istikrar sağlanabilmesi iddiasıyla 100 milyon dolar yardımda bulunduğunu açıklamıştı.