Akşener: Vallahi billahi imdat diye bağıracağım

Meclis Genel Kurulu, iktidar ve muhalefet vekilleri arasındaki atışmaya kızan Meclis Başkanvekili Meral Akşener'in "Vallahi, billahi imdat diye bağıracağım" sözleriyle inledi.



TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Meclis Genel Kurulu'nda iktidar ve muhalefet milletvekillerinin sataşma olduğu gerekçesiyle sürekli söz talebinde bulunmalarına sitem ederek, "Vallahi, billahi, tallahi 'imdat' diye bağıracağım. Çok samimi söylüyorum inanın, bağıracağım" dedi.

MHP, kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için verdiği araştırma önergesinin; CHP de sporcuları doping yapmaya iten nedenlerin araştırılması ve dopingi önlemeye yönelik gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla verdiği araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesini, grup önerisi olarak getirdi.

MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, kamudaki taşeron işçilerin sorunlarına değinerek,bu insanların kıdem tazminatı sorununun Meclis tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi.

Işık, taşeron işçilerin izin, tatil hakkı olmadığını, sendikal örgütlenme hakkı bulunmadığını belirtti.

BDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, TBMM çatısı altında 950 taşeron işçi çalıştığını ifade ederek, karayollarında çalışan bir taşeron işçinin mektubunu okudu.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, taşeron uygulamalarının ilk olarak 1936 yılında çıkartılan kanunla uygulanmaya başladığına dikkati çekerek, bu problemin bir an önce çözülmesinin, çalışanların çağdaş çalışma koşullarına sahip olmasının, AKP hükümetinin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Kaçar, çalışma hayatının sorunlarının çözümü noktasında son derece önemli adımlar attıklarını kaydetti.



Doping tartışması



CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı kazanma hırsının bazenhedeflere ulaşmak için her yolu mübah hale getirdiğini belirterek, "Kazanma hırsı bazen sporda, bazen bilimde, sıklıkla da siyasette olur. Her ne olursa olsun kazanma isteği insanı insanlıktan çıkarır, kazanma uğruna her türlü hileye başvurabilir. Bilemiyorum bu anlattıklarım bir yerden size tanıdık, bildik geliyor mu?'" dedi.

Ekonomiye, sağlık sistemine, eğitimde verilen notlara, siyasi partilere kadar her şeye doping yapılabileceğini iddia eden Atıcı, "Başbakan'ın söylemlerinde doping var mıdır Başbakan'ın söylemlerindekidopingin de hilenin de haddi hesabı yoktur" ifadesini kullandı.

Atıcı, AKP'nin de 4 ay önce benzer bir araştırma önergesi verdiğini belirterek, bunun birlikte araştırmayı önerdi.

AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç,CHP'nin içinde bulunduğu bu saldırgan durumun hangi hayal kırıklığından kaynaklandığını sorarak, "Burada doping ile ilgili bir önerge vereceksiniz, ardından farklı değerlendirmelerde bulunacaksınız. Verdiğimiz önergenin arkasındayız" dedi.

Genç sporcuların doping ile mücadelesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni adımlar attığını belirten Tunç, AKP'nin 10.5 yıldan bu yana Türkiye'yi geriye götürdüğünü söyleyenlerin inandırıcı olmadığını kaydetti.

Tunç, CHP'nin grup önerisinin gündeme alınmamasını talep etti.



'Delikanlıysanız imzaların arkasında durursunuz'



Tekrar söz isteyen Atıcı, olabildiğince en mülayim şekilde çocukları bu illetten kutarmaya davet ettiğini belirterek, "Önergenizin arkasındaysanız delikanlıca çıkarsınız. Yiğit delikanlıysanız, 102 arkadaşınızın imzası var, onun arkasında durursunuz. O imzaları benim babam atmadı, siz attınız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan da söz isteyerek, bir yaralıyı camiye alan imamın görevinden alındığını iddia ederek, "Saldırgan mı demiştiniz.'Yüzde 50'yi zor tutuyoruz' dediniz. 'Karşınıza 1 milyon kişiyi çıkarırız' dediniz. Genç kızları saçlarından sürükleyen o polisleri hatırlıyor musunuz Bunlara kim zemin hazırladı Bu zihniyet mi bize saldırgan olup olmadığımızı söylüyor. Siz bu ülkede meşru müdafaanın tanımını değiştirdiniz. Bir hukukçu olarak utanıyorum. Siz aktif saldırganlığa meşru müdafaa diyorsunuz bu ülkede. Ama inanın tüm halkı öldüremezsiniz" diye konuştu.

Tarhan'ın konuşması sırasında zaman zaman AKP sıralarından itirazlar geldi.



'Polise nasıl saldırdığını herkes gördü'



Yeniden söz alan AKP Bartın Milletvekili Tunç, Tarhan'a öncelikle Genel Kurul'u selamlaması gerektiğini belirterek, polisleri ve AKP hükümetini zan altında bırakan ifadeler kullandığını söyledi. Tunç, polise nasıl saldırıldığını kamuoyunun gayet iyi bildiğini ifade ederek, "O göstericilere sabırla o kalkanın altında nasıl beklediğini görmüyormusunuz CHP'yi barajın altına düşürmek için bu kadar gayret içinde olmayın" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ise faiz lobisi tarafından hükümetin dopinglendiği ifadelerinin doğru olmadığını vurgulayarak, önceki dönemlerde devletin harcadığı her 100 liranın toplam 44-45 lirasının faiz ödemelerine aktarıldığını, geriye kalan 55 liranın ise 70 milyonunun ihtiyacının finansmanında kullanıldığını söyledi.

Canikli, imzalarının arkasında olduklarını kaydetti.

MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, 2002 yılında toplam 220 milyar dolar olan iç ve dış borç rakamının, bugün 580 milyar dolara ulaştığını kaydederek, sadece borcun adresinin değiştiğini, miktarının da yükseldiğini söyledi.

Aytuğ Atıcı'nın tekrar söz istemesi üzerine TBMM Başkanvekili Meral Akşener, "Vallahi,billahi, tallahi imdat diye bağıracağım. Çok samimisöylüyorum inanın, bağıracağım" dedi.

Akşener, Atıcı'ya bunu kendisinin şahsına değil, genele söylediğini ifade ederek," Gerçekten yönetmek çok zor. Sizin şahsınızla ilgili söylemiyorum. İnanılmaz. Kendi kendinizi buradan bir seyretseniz vallahi, billahi, tallahi üzülürsünüz" diye konuştu.

Genel Kurul'da MHP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.