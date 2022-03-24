Akşener: Tıpış tıpış gidecekler, bu harami düzeni birlikte göndereceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri’de, “Allah nasip ederse ister erken ister zamanında yapılacak seçimde helal oylarınızla o sandıkları patlatacağız. Bu arkadaşları göndereceğiz, tıpış tıpış gidecekler. Bu harami düzeni birlikte göndereceğiz” dedi.

Akşener, Kayseri Tomarza’da, esnaf ziyaretinden önce vatandaşlara seslendi. Akşener, "Bu esnaf gezmenin neye tekabül ettiğini kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok uzun bir zamandır, şuculuk, buculuk üzerinden oy veriyorsunuz. Bu arada senin çocuğun işsizken, atanamamış öğretmen, devlet memuru iken, 92 puan ile senin çocuğun ortada kalmışken, 58 puanlı ayısı, dayısı olanlar atanmışken siz çocuğunuza harçlık vermekte zorlanırken, kadınlarımız tencere kaynatmakta zorlanırken, emekli maaşlarını ittire kaktıra 2500 TL’ye zor zahmet çıkartmışken, sonuç itibariyle 2500 TL emekli maaşıyla da bugünün Türkiye’sinde bu zamlarla geçinmek mümkün değil." diye konuştu.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Buna karşılık jet hızıyla Telekom’un sahibinin, Sayın Erdoğan’ın yakın arkadaşı, aile dostu olan Haririlerin Türkiye’yi tokatladığı Telekom’dan en son 1.6 milyar dolarlık borcunu da devlet üstlenerek tam 24 milyar TL’lik bir kazık yedik hep birlikte. Bu 24 milyar TL ile ne yapılabilirdi? Bu 24 milyar TL ile gübre atamamış çiftçimizin, bu Nisan ayında atacağı gübrenin parası ödenebilirdi. Hayvan besleyenlerin, çiftçilerin girdilerine 24 milyar TL ek yapılsa, Türkiye çiftçilikte uçardı. 4 milyon fakir, yoksul ev kadınına 1 yıl boyunca ayda 500 TL maaş verebilirdi. Gençlere burs verilebilirdi. Onun yerine siz bu soğukta çiftçilik yapıyorsunuz, yalnızca yemde, gübrede yardım istiyorsunuz.

"Haram zıkkım olsun"

İstikrar niye olmaz? Şuculuk, buculuk üzerinden oy verilirse, komşunun komşuya düşman olduğu bir Türkiye’de seçmen çırak çıkar ağabeyle kazanır. Beş maaş alıp, yan gelip yatan danışmanlar var sarayda. Haram zıkkım olsun. 11 maaş alan müdürler var, kuş konduruyorlar mübarekler. Bakın bunların tamamı haramdır, kul hakkıdır. Ama siz burada yoksullukla, haksızlıkla ve AK Parti bürokratlarının kibriyle mücadele ediyorsunuz.

Bütün bunların değişmesinin yolu, Allah nasip ederse ister erken ister zamanında, yapılacak seçimde helal oylarınızla o sandıkları patlatacağız. Seçmen veli nimetmiş diyen ağabeylere, muhteremlere öğreteceğiz ve bu arkadaşları göndereceğiz, tıpış tıpış gidecekler. Bu harami düzeni birlikte göndereceğiz.” (ANKA)