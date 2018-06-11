Akşener: 'TİKA'yı kapatacağım' demedim (2)

\'ÜZERİNE İNSAN DİKİLSE, İNSAN OLACAK TOPRAK\'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Meral Akşener, Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesindeki mitingin ardından karayoluyla Adıyaman\' geçti. Sakarya Caddesi\'nde düzenlenen mitingde konuşan Akşener, seçim vaatlerini anlatıp destek istedi. Adıyaman\'a 4\'üncü kez geldiğini söyleyen Akşener, \"Toprak aynı toprak, aynıdüz tabak gibi bir toprak. Üzerine insan dikilse, insan olacak bir toprak. Yılda 2 ürün alınması mümkün bir toprak ama sulama yok. Peki Atatürk Barajı, rahmetli Özal devrinde yapıldı. Siz şimdi Atatürk Barajı\'na, Kahta\'dan ve Samsat\'tan 83 köyü terk ettiniz mi? Terk ettiniz. Samsat ilçesini terk ettiniz mi? Terk ettiniz. Peki Adıyaman bu fedakarlığının karşısında bir şey aldı mı? Peki tarlalarınız toprağınız sulanıyor mu? Biz Adıyaman\'ın sulama işlemini, topraklarının sulanmasını en kısa sürede sağlayacağız inşallah ve çiftçimiz tarlasıyla barışacak. Nemrut\'a doğan güneş bambaşkadır ya, inşallah 24 Haziran\'da Türkiye\'ye güneş doğacak. Elektriği sizin topraklarınız üzerinden oluşan bir baraj\" dedi.

\'81 İLDEN İNSANLARIMIZLA HALEP\'TE İFTAR AÇACAĞIZ\'

Atatürk Barajı\'nda elektrik üretildiğini hatırlatan Akşener, bölge insanına bu konuda pozitif ayrım yapacaklarını belirterek, \"Elektriği sizin topraklarınız üzerinden üretiyorsak eğer biz, o zaman Adıyamanlı çiftçiye elektrik konusunda ayrımcılık uygulamak zorundayız. Bu toprakların elbette böyle bir hakkı var\" diye konuştu.

Hükümetin dış politikasını eleştiren Akşener, \"Suriye\'nin içine elini soktu bizimki, tam 4 milyon insan Türkiye\'ye geldi. 150 milyar Türk Lirası para harcandı. Ben Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez, Suriye politikasında değişikliğe gideceğim. Suriye\'de istikrarı sağlayacağız. 4 milyon kardeşimizi memleketlerine göndereceğiz ve Sayın Erdoğan, Şam Camisi\'nde namaz kılamadı ama biz birlikte 81 ilden insanlarımızla birlikte inşallah seneye Ramazan\'da, Halep\'te, memleketlerine dönmüş mülteci kardeşlerimizle iftar açacağız\" dedi.

\'KARDEŞİM VER TALİMATI, GEREĞİNİ YAP\'

TİKA\'yı kapatmakla ilgili herhangi sözü olmadığını yineleyen Akşener, şöyle konuştu:

\"İcranın başı, bir, yalan söylüyor, iki, iftira atıyor. Bana milletimin dışında bana talimat verecek kişi anasından doğmadı. Ben Binali Yıldırım\'a diyorum şimdi bakanlıklar, yargı, MİT emrinde. Kardeşim ver talimatı, gereğini yap. Böyle bir ciddiyetsiz Başbakanlık olur mu? Bu iftirayı ispatlamıyorsan bugüne kadar bana \'FETÖCÜ, FETÖCÜ\' dediler, hepsine söylediğim bir söz oldu; ispatlamayan namussuzdur, şerefsizdir. Neyse sektirdik iftirayı sektirdik yalanı ama Türkiye Cumhuriyeti\'nin Başbakanı\'na yakışmıyor kardeşim. FETÖ her yeri ele geçirirken bostan korkuluğuymuş hepsi bunların. Bunun üzerine TİKA\'yı araştırdık. TİKA, yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. 6 buçuk milyar doları sizin cebinizden ve yaptığı işleri yapmışlar Kamboçya\'ya okul, Mogadişu\'ya 25 kilometre otoban yapılmış. Toplam 8 milyar dolar yıllık harcaması var. Buna da bakacağız tabiki. Kimin yandaşı kazanmış. Sonuç olarak her yıl 50 milyar dolarlık fabrika kuracağım bu ülkede. 453 milyar dolar borç aldılar 16 yılda. 70 milyar dolarlık fabrika sattılar ve arkasından 2 trilyon dolar 16 yılda sizin cebinizden çıkan vergi topladılar. Hesaplayın 2 buçuk trilyon dolar. Adıyaman\'a bu 2 buçuk trilyon dolardan bir şey geldi mi, fabrika kuruldu mu, gençlerin iş bulacağı alanlar ortaya çıktı mı? Peki kardeşim bu 2 buçuk trilyon dolarla sen ne yaptın? Ben bunun peşinden gideceğim. Çünkü bu ülkede sadece yandaş zengin edildi. Bu ülkede inşaatı öne koydular; köprü yapıldı, müşteri garantili. İnsan bir ihale birimi haline getirildi. Hastane yapıldı, hastaya müşteri muamelesi, günahtır. \'Bunları gözden geçireceğim\' dediğim için herkes bana çemkiriyor. Vız gelir, tırıs gider.\"

\'GÜNEŞ DOĞACAK AMPUL GİDECEK\'

Meral Akşener, konuşması sırasında korumasından \'Benim nüfus cüzdanım sen de mi?\' diye sorup aldığı kimliğini göstererek, şöyle devam etti:

\"Güneş doğacak, ampul gidecek. 81 milyonun elinde bulunan nüfus kağıdı, Türkiye\'nin ağasıdır, paşasıdır, reisidir ve 81 milyonun bu ülkedeki tapu kaydıdır. Bir ülkenin, bir devletin devlet olabilmesi için 3 kağıt söz konusudur. Biri nüfus kağıdı, ikincisi parası, üçüncüsü de yaşlılar bilir tapu kağıdıdır. Tapunun Türkiye\'ye ait kısmını deldirmeyiz, vatandaşın tapusuna da el sürdürmeyiz. Paramızın kıymeti kalmadı.\"

Meral Akşener\'e bir partili tarafından yazma hediye edildi. Akşener, \"Ben şimdi bunu usulüne uygun bağlayayım\" diyerek örtündüktün sonra 2 çocuğun biriktirdiği paranın bulunduğu kendisine hediye ettiği kumbarayı gösterip, \"Bunu benim hesabıma yatıracağım. Çok teşekkür ediyorum. Allah\'a emanet olun\" diyerek konuşmasını tamamladı.

Mücahit YOLCU- Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)

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