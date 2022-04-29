Akşener, tahliye edilen İyi Partili Alp Emeç ile görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" iddiasıyla tutuklanmasının ardından tahliye edilen İyi Partili Alp Emeç ve ailesiyle görüntülü görüştü.
Akşener, Emeç ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Twitter'dan görüşmeyi paylaşan Akşener, "Alp oğlumuz nihayet tahliye oldu... Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" ifadelerini kullandı.
İyi Parti Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki Alp Emeç, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan atasözünü paylaşınca ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.