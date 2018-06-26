Akşener, seçimden sonra ilk kez konuşacak

24 Haziran seçimlerinin ardından sessizliğini koruyan İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan Meral Akşener, yarın ilk kez açıklama yapacak.

İyi Parti'den yapılan duyuruya göre Akşener, yarın parti genel merkezindeki Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenleyecek.

Seçimlerin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan yüzde 52,55, Muharrem İnce yüzde 30,67, kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden sürdüren Selahattin Demirtaş yüzde 8,36, Meral Akşener yüzde 7,33, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,989, Doğu Perinçek 0,20 oranında oy aldı.