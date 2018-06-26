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Politika

Akşener, seçimden sonra ilk kez konuşacak

İyi Parti Genel Başkanı, salı günü basın toplantısı düzenleyecek

26 Haziran 2018 01:01

24 Haziran seçimlerinin ardından sessizliğini koruyan İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan Meral Akşener, yarın ilk kez açıklama yapacak. 

İyi Parti'den yapılan duyuruya göre Akşener, yarın parti genel merkezindeki Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenleyecek. 

Seçimlerin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan yüzde 52,55, Muharrem İnce yüzde 30,67, kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden sürdüren Selahattin Demirtaş yüzde 8,36, Meral Akşener yüzde 7,33, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,989, Doğu Perinçek 0,20 oranında oy aldı.

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