İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi hem demokrasiyi hem de ülkemizin milli güvenliğin tehdit eder konuma gelmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir." açıklamasını alıntılayarak, "Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de ülkemizin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir." paylaşımını yaptı.