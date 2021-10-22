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Akşener: Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi hem demokrasiyi  hem de ülkemizin milli güvenliğin tehdit eder konuma gelmiştir

22 Ekim 2021 15:09

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi hem demokrasiyi  hem de ülkemizin milli güvenliğin tehdit eder konuma gelmiştir" değerlendirmesini yaptı. 

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir." açıklamasını alıntılayarak, "Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de ülkemizin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir." paylaşımını yaptı. 

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