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Akşener, Parti Meclisi'nden ittifak yetkisi alan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in yarın bir araya gelecek

24 Nisan 2018 23:54

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yarın saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, ziyaret edeceği belirtildi. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek görüşmenin  iade-i ziyareti olduğu kaydedildi. 

TIKLAYIN-Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

Habertürk'te yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile  İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın saat 13.00'da bir araya gelecek. 

Bugün toplanan CHP Parti Meclisi 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde ittifak yapabilmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu görüştü.  Görüşmenin gündemini ortak cumhurbaşkanı adayı ve ittifak oluştururken iki liderin önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği belirtilmişti.

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i  ziyaret etmişti. İki liderin olası ittifak ve cumhurbaşkanlığı adayları konusunu ele aldıkları belirtilmişti.  

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