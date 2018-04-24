T24 LogoT24 Logo
Gündem

Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

CHP Parti Meclisi seçimlerde ittifak yapabilmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdi

24 Nisan 2018 22:15

CHP’de Parti Meclisi 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde ittifak yapabilmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdi.

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki Grup Toplantısında haftalık sunuş konuşmasını yaptıktan sonra parti genel merkezine geldi.

Burada Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra PM toplantısına geçti.

Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde izlenecek strateji ile adayların nasıl belirleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Tezcan: İsim konusunda bir görüşmemiz olmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan toplantı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda uyum yasaları çerçevesinde aday belirlenmesi hususunda parti meclisine verilen bir yetki var. Biz görüşme yapmadık. İsim konusunda bir görüşmemiz olmadı. Bütün adaylar çerçevesinde parti meclisi adaylarımızı değerlendiriyor " dedi.

Tezcan, "İsimler üzerinde değerlendirme yapmaktan kaçındık. En uygun sürede adayımız açıklanacaktır" diye konuştu.

Parti Meclisi, CHP'nin kurultaydan sonra en üst karar alma organı olma özelliğini taşıyor.

ETİKETLER

parti meclisikılıçdaroğluchpittifak24 haziran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24