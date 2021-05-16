İyi Parti ‘parlamenter sistem çalışmasını’ açıklayacak: 'AYM ve HSK güçlendirilmeli, kabine Meclis içinden seçilmeli'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 26 Mayıs’ta açıklayacağı partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Hâkim Savcılar Kurulu (HSK) güçlendirilmesi, yetkinin yeniden Meclis'te olması ve kabinenin Meclis içinden seçilmesi önerileri bulunuyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre , AYM ve HSK’nin üye yapılarının “muhalefet ve iktidar açısından eşit olması” öngörülüyor. Bununla birlikte TBMM’nin denge ve denetleme yetkilerinin artırılması için “soru, gensoru” uygulamalarına geri dönüşe geçiş önerisi yer alırken, TBMM’deki komisyonların üye yapısının da yine “muhalefet ve iktidar” olmak üzere eşit oranda belirlenmesi önerisi dikkat çeken öneriler arasında.

AYM ve HSK üyelikleri

İyi Parti’nin önerisinde, söz konusu adaylıklar için muhalefetin ve iktidarın önerdiği adaylar arasından oluşacak üyelerin eşit şekilde belirlenmesi öngörülüyor. Aynı yöntem HSK için de düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı tarafsız

Cumhurbaşkanının da parlamenter sistemde olduğu gibi “tarafsız” hale getirileceğinin altı çizilirken cumhurbaşkanının da yüksek mahkemelere üye dağılımı yaparken, “eşit dağılım yapabilmesinin önünün açılacağı” ifade ediliyor.

Yetki yeniden Meclis'te

TBMM seçimlerinin bu şekilde düzenlenmesinin “Meclis’in yetkisini artıracağı ve tarafsız adalet sistemine zemin hazırlayacağına” dikkat çekiliyor. Öte yandan İYİ Parti’nin çalışmasında, AYM için “TBMM’den geçen yasaların anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetleme yetkisinin de güçlendirileceğine” dikkat çekiliyor.

Çalışmada kabinenin yeniden Meclis içinden seçilmesi öngörülüyor. İyi Parti’nin çalışmasında TBMM’nin denge ve denetleme gücünün artırılması için “yeniden soru, güvenoyu ve gensoru” uygulamalarının getirilmesi öngörülüyor. İyi Parti’nin önerisinde ayrıca parlamenter sistemde olduğu gibi bakanlar kurulu ve Başbakanlık’a da geri dönüşün öngörüldüğüne dikkat çekiliyor.