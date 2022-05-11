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Politika

Meral Akşener, Suriyeli sığınmacılar konusu için partilere 'özel oturum' çağrısı yaptı

11 Mayıs 2022 18:36

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Suriyeli sığınmacılar ile ilgili Meclisimizi; ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ üzerinde gerekli değişikliği yapmaya, özel bir oturumla ve milletimizin gözleri önünde her bir siyasi parti olarak meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koymaya davet ediyorum” açıklamasını yaptı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün TBMM'de yaptığı grup toplantısı konuşmasından bölümler içeren video yayınladı. Akşener, videoyu; “Suriyeli sığınmacılar ile ilgili; Meclisimizi; “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” üzerinde gerekli değişikliği yapmaya, Özel bir oturumla ve milletimizin gözleri önünde her bir siyasi parti olarak meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koymaya davet ediyorum” notuyla paylaştı.

TIKLAYIN | Akşener: Hedefimiz, sığınmacıların, gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönüşlerinin kolaylaştırılması

 

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